Στις βροχές του φθινοπώρου ποντάρει ο κλάδος της ενέργειας για να δοθεί τέλος στις ελλείψεις ηλεκτρισμού

Στις βροχοπτώσεις που θα φέρει το φθινόπωρο εστιάζει πλέον την προσοχή της η αγορά ενέργειας ολόκληρης της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που παρατηρείται σε πολλές χώρες. Λόγω της ξηρασίας φέτος, οι ταμιευτήρες στα υδροηλεκτρικά βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι πυρηνικοί σταθμοί που έχουν ανάγκη τα ποτάμια για την ψύξη τους. Ενδεικτικά, άνω του 40% της πυρηνικής ισχύος στη ΝΑ Ευρώπη βρίσκεται σήμερα εκτός λειτουργίας.

Η έλλειψη ισχύος έχει οδηγήσει σε ένα κοκτέιλ ακριβών τιμών ενέργειας που επηρεάζει ακόμα και κράτη που δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Μια τέτοια χώρα είναι η Ελλάδα, όπου πολλά υδροηλεκτρικά αναπληρώθηκαν σε ικανό βαθμό τον περσινό χειμώνα και σήμερα προσφέρουν άνω του 5% των αναγκών σε ημερήσια βάση. Η κατάσταση δεν είναι ιδανική, αλλά σίγουρα απέχει πολύ από όσα συμβαίνουν αλλού ανά την Ευρώπη. Επίσης, η χώρα μας δεν έχει άλλου είδους ελλείψεις, ούτε έκτακτες περιστάσεις που να μειώνουν την προσφορά ηλεκτρικού ρεύματος.

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Εντούτοις, αναγκαστικά υπόκειται, έστω εν μέρει, στην αυξητική τάση της τιμής χονδρικής. Παρόλο που μέχρι τώρα δεν είδαμε νούμερα της τάξης των 180-200 ευρώ όπως σε Ουγγαρία, Ρουμανία και Ιταλία, μέσα στον Αύγουστο έχουμε μια μέση τιμή 132 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Συγκριτικά, τον Ιούλιο η χονδρική βρέθηκε στα 110 ευρώ και τον Ιούνιο στα 93 ευρώ.

Μάλιστα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η μεγαλύτερη εξαγωγέας της Ευρώπης, Γαλλία, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση: Η ισχύς του πυρηνικού της στόλου έφτασε σε υψηλό οκταετίας έχοντας χάσει μόνο ένα μικρό μέρος λόγω της ξηρασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.

Πλέον ο Σεπτέμβριος αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για τα ενεργειακά στην ήπειρο και την περιοχή μας. Σηματοδοτεί παραδοσιακά το ελάχιστο στη στάθμη των ποταμών, αλλά και την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου και των βροχών. Ελπίδα όλων είναι να αποφευχθεί ακόμη μια ξηρή περίοδος που θα ασκήσει πρόσθετο βάρος του χρόνου.

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Προς το παρόν οι προθεσμιακές τιμές ηλεκτρισμού προεξοφλούν τις στενές συνθήκες για το υπόλοιπο του έτους. Όπως δήλωσε σχετικά αναλυτής στο Montel, ακόμα και υπό φυσιολογικές υδρολογικές συνθήκες, η τιμή στην Ουγγαρία θα βρεθεί τον επόμενο μήνα κοντά στα 160 ευρώ, δηλαδή 44% παραπάνω από πέρυσι.

Στην Ελλάδα τα προθεσμιακά είναι για το Σεπτέμβριο στα 137 ευρώ, για τον Οκτώβριο στα 130 και για το Νοέμβριο στα 154. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλεψη, απλά είναι η τιμή που στοιχίζει σήμερα η ενέργεια για εκείνη την περίοδο για κάποιον που θα ήθελε να την αγοράσει από τώρα.