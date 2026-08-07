Καλαφάτης: Δημιουργήσαμε 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

Τη σημασία των θέσεων υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα έθιξε ο ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι τα τελευταία επτά χρόνια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, (μέσα στο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης) και την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των νέων διδακτόρων επιλέγει την εργασία στην Ελλάδα από τη μετανάστευση.

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«Τα τελευταία επτά χρόνια με συντονισμένες πολιτικές έχουμε δημιουργήσει στη χώρα μας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Είναι επιστήμονες οι οποίοι μας κάνουν περήφανους με την εργασία τους στα ερευνητικά μας κέντρα, στα ελληνικά πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το οποίο αποτελεί τροφοδότη για τα στοιχεία που παρέχουμε στην Eurostat, το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει να παραμείνει μείνει και εργασθεί στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat το διάστημα 2021-2024 υπάρχει σταθερή αύξηση επιστροφής Ελλήνων από το εξωτερικό και μείωση των εκροών, επιτυγχάνοντας την αντιστροφή του brain drain.

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπενθύμισε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Choose Europe for Science» η οποία έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση νέων επιστημόνων στην Ευρώπη. «Η χώρα μας έκανε έγκαιρα μια στρατηγική στροφή όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον στην οικονομία της γνώσης. Η ανταγωνιστικότητά μας εξαρτάται άμεσα πλέον από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη -η οποία δεν είναι μόνο μια νέα τεχνολογία αλλά μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση, που αλλάζει το τοπίο και θα επηρεάσει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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Ο υφυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και για τον λόγο αυτό «έχουμε θεσπίσει πολύ ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Όπως και κίνητρα για επενδυτές σε ελληνικές startups. Και διαμορφώνουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον μέσα από το οποίο δίνουμε στοχευμένα φορολογικά κίνητρα στους νέους επιστήμονές μας για να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας».

Σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, ο Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε πως οι επιχειρήσεις οι οποίες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη με ηθικό και ασφαλή τρόπο στην καθημερινή τους λειτουργία μπορούν να αυξήσουν έως και τέσσερις φορές την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα ανέφερε πως «είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε πάνω από 50% αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αρχίσει να κάνουν συστηματική χρήση AI τον τελευταίο χρόνο».

Αναφερόμενος στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη στρατηγική του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας, έκανε λόγο για συντονιστικό ρόλο του υπουργείου που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας εντάσσοντας τις νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με τις Περιφερειακές αρχές, στα τοπικά περιφερειακά αναπτυξιακά τους προγράμματα.

Τόνισε πως σκοπός τους είναι «η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η διασύνδεση πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με την τοπική οικονομία και την αγορά αλλά και η επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενώνουμε δυνάμεις. Συνδέουμε την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δημιουργούμε γέφυρες εκεί που υπήρχαν στεγανά, μετατρέποντας την καινοτομία σε μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Το case study της Θεσσαλονίκης

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, απάντησε χαρακτηριστικά πως «ο ουρανός είναι το όριο» και χαρακτήρισε την Θεσσαλονίκη case study των περιφερειακών κόμβων καινοτομίας.

«Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν πιλότο, ένα case study των περιφερειακών κόμβων καινοτομίας. Αξιοποιεί στο έπακρο όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ως ευρύτερο οικοσύστημα. Διαθέτει ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, το ΕΚΕΤΑ, του οποίου τις εγκαταστάσεις αναβαθμίζουμε συνεχώς μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης (νέο Συνεδριακό Κέντρο, Θερμοκήπιο ΙΝΕΒ, ενεργειακή αναβάθμιση ΙΜΕΤ, “The Factory” του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)

Πρόσφατα, μάλιστα εγκαινιάσαμε το AI Nucleus, ένα κέντρο έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μια επένδυση 2 εκατ. ευρώ που θα λειτουργήσει ως οικοσύστημα εφαρμοσμένης έρευνας και εξωστρέφειας, που μπορεί να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι νέες τεχνολογίες να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτών», ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.