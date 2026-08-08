Ακρίβεια: Το μοσχάρι «εκτοξεύτηκε» κατά 28,4% από τα τέλη του 2024

Σε ένα από τα βασικά είδη του οικογενειακού τραπεζιού «χτυπά» πλέον η ακρίβεια, καθώς το μοσχάρι είναι 28,4% ακριβότερο σε σύγκριση με τα τέλη του 2024, παρά τη σχετική σταθεροποίηση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Η ακρίβεια στο μοσχάρι διαμορφώθηκε σχεδόν εξολοκλήρου μέσα στο 2025, όταν η τιμή του αυξήθηκε κατά 26,9%, ενώ από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους έως τον Ιούλιο του 2026 σημειώθηκε νέα, αλλά σαφώς μικρότερη, άνοδος κατά 1,2%.

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Η τιμή αναφοράς για το μοσχάρι βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ βρισκόταν στις 136,23 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2024, ανέβηκε στις 172,84 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκε στις 174,95 μονάδες τον Ιούλιο του 2026. Συνολικά, μέσα σε 19 μήνες, καταγράφηκε αύξηση 28,4%.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί και την υποχώρηση του ετήσιου ρυθμού αύξησης από 25,4% τον Ιανουάριο σε 14,3% τον Ιούλιο. Η επιβράδυνση δεν προήλθε από σημαντική μείωση της τιμής στο ράφι, αλλά από το γεγονός ότι η σύγκριση γίνεται πλέον με τους ήδη «ακριβούς» μήνες του δεύτερου εξαμήνου του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους το μοσχάρι ακρίβυνε κατά 12,9%. Στη διάρκεια του 2026 κινείται κοντά στα ίδια υψηλά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις, χωρίς όμως να επιστρέφει στις τιμές που ίσχυαν πριν από το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων.

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Λιγότερα βοοειδή και ακριβότερες εισαγωγές

Η βασική αιτία πίσω από το φαινόμενο βρίσκεται στην περιορισμένη προσφορά βοοειδών. Η Ελλάδα καλύπτει μόνο ένα μειοψηφικό μέρος των αναγκών της από την εγχώρια παραγωγή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές, κυρίως από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, κάθε αύξηση στις ευρωπαϊκές τιμές περνά σχετικά γρήγορα στη χονδρική και στη συνέχεια στη λιανική αγορά.

Ενδεικτικά, το 2025 για περίπου τις ίδιες ποσότητες εισαγόμενου νωπού βόειου κρέατος καταβλήθηκαν πάνω από 25% περισσότερα χρήματα. Στο κατεψυγμένο βόειο κρέας, οι εισαγόμενες ποσότητες αυξήθηκαν κατά 5%, αλλά η αξία τους ενισχύθηκε κατά 48%. Συνολικά, η αξία των εισαγωγών κρέατος στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή παραγωγή βοείου κρέατος μειώθηκε κατά 2,2% σε όγκο το πρώτο τετράμηνο του 2026, ενώ ο αριθμός των ζώων που οδηγήθηκαν σε σφαγή περιορίστηκε κατά 4,3%.

Η Κομισιόν προβλέπει νέα μείωση της παραγωγής το 2026 και το 2027 λόγω της συρρίκνωσης του ζωικού κεφαλαίου, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές παρά την αποκλιμάκωση που σημειώθηκε στις αρχές του έτους.

Το κόστος εκτροφής και οι διεθνείς τιμές

Στις περιορισμένες ποσότητες προστίθεται το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, της ενέργειας, των μεταφορών, της κτηνιατρικής φροντίδας και της εργασίας. Η εκτροφή βοοειδών απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί γρήγορα ακόμη και όταν οι τιμές ενισχύονται.

Οι πιέσεις είναι και διεθνείς. Ο FAO κατέγραψε το 2025 ισχυρή άνοδο των παγκόσμιων τιμών στο βόειο κρέας, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας στις χώρες που τροφοδοτούν τη διεθνή αγορά. Ο παγκόσμιος δείκτης τιμών κρέατος ήταν κατά μέσο όρο 5,1% υψηλότερος από το 2024.

Η διαφορά από τα υπόλοιπα είδη κρέατος παραμένει μεγάλη. Τον Ιούλιο, το μοσχάρι ήταν ακριβότερο κατά 14,3% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε στο 3,4% για το χοιρινό και στο 2,2% για τα πουλερικά. Το αρνί και το κατσίκι ακολούθησαν επίσης ανοδική πορεία, με αύξηση 12,4%.