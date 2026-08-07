Οικονομική ενίσχυση 12,5 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για μέτρα βιοασφάλειας

Την ενίσχυση των 13 Περιφερειών της χώρας με επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ για μέτρα βιοασφάλειας προανήγγειλε με έμμεσο τρόπο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, προκειμένου να βοηθούν οι αγρότες

Ο Θανάσης Καββαδάς, με επιστολές του προς τους επικεφαλής των Περιφερειών, ζητάει τη συνεργασία τους για την άμεση ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, με την διαδικασία που αυτοί θα κρίνουν καταλληλότερη για την ενίσχυση των αγροτών.

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Όπως επισημαίνεται σε σχετική επιστολή του υπουργείου, τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται όχι μόνο όπου υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διασποράς, αλλά και στις περιοχές που παραμένουν καθαρές, καθώς ο κίνδυνος εισαγωγής επιζωοτιών από γειτονικές χώρες παραμένει αυξημένος, ενώ η εμφάνιση νέων κρουσμάτων εκτός των ελληνικών συνόρων επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και συνεχή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας σε όλη τη χώρα.

Η κινητοποίηση συνοδεύεται από την ενίσχυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Συγκεκριμένα, επίκειται τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) για την αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ του ποσού που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θέλει να θωρακίσει τις Περιφέρειες της χώρας και να προστατεύσει το εισόδημα των αγροτών

«Η αντιμετώπιση των επιζωοτιών είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί συντονισμό, συνεργασία, εγρήγορση και πρόληψη. Η επιδημιολογική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας επιβάλλει να είμαστε διαρκώς σε αυξημένη ετοιμότητα. Για τον λόγο αυτό θωρακίζουμε και τις 13 Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, ενισχύοντας τόσο τα μέτρα βιοασφάλειας όσο και τους διαθέσιμους πόρους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, της ελληνικής κτηνοτροφίας και του εισοδήματος των παραγωγών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».