ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς, με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα
Young family with three kids with luggage in hotel room
Αύξηση 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε από την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, και ανήλθαν σε 6.388.875 οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε 31.042.269.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Για τους ημεδαπούς παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς, με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,9 ημέρες.

