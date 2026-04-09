Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Πτωτικά κινήθηκαν οι τομείς της παροχής νερού (-1%), της ενέργειας (-1,4%) και των ορυχείων-λατομείων (-8,4%)
REUTERS
REUTERS / Amit Dave

Αύξηση 1,8% κατέγραψε η παραγωγή της βιομηχανίας τον Φεβρουάριο του 2026, με τη μεταποίηση να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανόδου, σημειώνοντας άνοδο 2,9%, σύμδωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης παραγωγής της βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι αύξησης 6,7% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση το προηγούμενο έτος.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη μεταποίηση, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι τομείς της παροχής νερού (-1%), της ενέργειας (-1,4%) και των ορυχείων-λατομείων (-8,4%).

Σε επίπεδο διμήνου, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κατέγραψε μείωση 0,9% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026.

