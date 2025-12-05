ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ στο γ’ τρίμηνο του 2025

Αύξηση 2% σημείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας στο γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το γ΄ τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το γ΄ τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% προέκυψε από τις εξής μεταβολές των βασικών μεγεθών:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 1%).

Οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,8%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 4%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%.

Ενώ, στην τριμηνιαία σύγκριση υπήρξαν οι εξής μεταβολές: