Μακρο-οικονομία

ΔΥΠΑ: Μείωση 14,4% για τους εγγεγραμμένους άνεργους τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι άνεργοι βρίσκονται στην Αττική και στη Κεντρική Μακεδονία
Σε 737.625 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Απρίλιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 73.699 άτομα (-9,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025 και μείωση κατά 123.616 άτομα (-14,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 210.505 άτομα (ποσοστό 28,5%).

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Από τους εγγεγραμμένους στο σύστημα της ΔΥΠΑ, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 65,9%, έναντι των αντρών, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται σε 34,1%.

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 356.720 άτομα (ποσοστό 48,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 236.432 άτομα (ποσοστό 32,1%) και 145.197 άτομα (ποσοστό 19,7%) αντίστοιχα.

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 162.482 άτομα, από τα οποία οι 120.966 (ποσοστό 74,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο 2026, ανήλθε σε 162.482 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.426 άτομα (4,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025 και μείωση κατά 13.824 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2026.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 114.467 (ποσοστό 70,4%) είναι κοινοί, 2.469 (ποσοστό 1,5%) είναι οικοδόμοι, 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.564 (ποσοστό 2,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 388 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 78 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

