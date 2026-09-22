Τουρισμός: Αυξήθηκαν 2,5% τον Ιούλιο οι αφίξεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια

Θετικό πρόσημο για τον τουρισμό τον φετινό Ιούλιο κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς σημειώθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις σε καταλύματα.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον Ιούλιο 2026.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, αύξηση 2,5% σημείωσαν οι αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας στη διάρκεια του Ιουλίου.

Ανήλθαν σε 6.608.128 ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 31.701.467, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αυξήθηκαν οι ξένοι τουρίστες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση 0,8% στις αφίξεις και 0,4% στις διανυκτερεύσεις. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 80,3% και 87,6% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,8 ημέρες.