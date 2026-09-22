ΥΠΟΙΚ: Τα επιχειρήματα που αποδομούν το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. για φθηνότερα καύσιμα

Στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα απάντησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάνοντας λόγο για «εύκολες λύσεις» και επισημαίνοντας ότι «στην πράξη ο λογαριασμός δεν βγαίνει».

Το υπουργείο Οικονομικών «σήκωσε το γάντι» και απαντά σε μία προς μία τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για το πώς η ΕΛ.Α.Σ. θα κάνει φθηνότερα τα καύσιμα.

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Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως «ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την τιμή που θέλει για το πετρέλαιο στην αντλία. Μόνο που ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό: η αριθμητική. Μας είπε, λοιπόν, 1,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 το diesel και παρουσίασε τέσσερις “εύκολες λύσεις”. Στην πράξη, όμως, ο λογαριασμός δεν βγαίνει».

Στη συνέχεια, το υπουργείο δίνει απαντήσεις για τον ΦΠΑ, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τα υπερκέρδη και το πλαφόν στα διυλιστήρια.

Πρώτον: ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, «όπως η Ισπανία». Δεν είναι μια απόφαση που μπορεί απλώς να πάρει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει την μετάταξη των καυσίμων και μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία εφάρμοσε το μέτρο προσωρινά, για δύο μήνες, και το ανακάλεσε.

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Δεύτερον: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό. Ο ΕΦΚ αποδίδει περίπου 4 δισ. ευρώ τον χρόνο. Αν τον μειώσεις κατά 50%, δημιουργείς «τρύπα» στον προϋπολογισμό περίπου 2 δισ. ευρώ.

Τρίτον: «Φορολογήστε τώρα τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων». Η κυβέρνηση έχει ήδη φορολογήσει τα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων το 2022 και το 2023. Άρα, δεν υπάρχει ζήτημα αρχής ως προς τη φορολόγησή τους. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να μειώσει την τιμή σήμερα. Τα κέρδη αυτής της περιόδου θα εκκαθαριστούν φορολογικά τον Ιούλιο του 2027. Ένας φόρος που θα εισπραχθεί αύριο δεν ρίχνει την τιμή στην αντλία σήμερα.

Τα διυλιστήρια συνεισφέρουν ήδη με εκπτώσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ τον μήνα, έχουν διαθέσει 87 εκατ. ευρώ από τα μέσα Ιουλίου και αυτή η συνεισφορά αναμένεται να συνεχιστεί.

Και κάτι ακόμη. Τα ελληνικά διυλιστήρια ανταγωνίζονται διυλιστήρια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αν τα επιβαρύνεις μονομερώς, επιβαρύνεις την ελληνική παραγωγή απέναντι στους ανταγωνιστές της. Επιπροσθέτως, πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Το 2025 τα πετρελαιοειδή ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία ελληνικών εξαγωγών, αξίας περίπου 10,4 δισ. ευρώ.

Τέταρτον: Πλαφόν στα διυλιστήρια. Κανένα εργαλείο δεν είναι ταμπού. Αλλά η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ευχάριστα ακούγονται. Τα επιλέγει με βάση το αν δουλεύουν. Αν μειώνουν πράγματι την τιμή στην αντλία, αν το όφελος φτάνει στον πολίτη και αν δεν δημιουργούν στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε τα μέτρα από το αποτέλεσμα που παράγουν, όχι από την εντύπωση που δημιουργούν.

«Η συνέπεια ανάμεσα σε λόγια και έργα»

Σχετικά με τις τιμές στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει: «1,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 το diesel. Στην εξαγγελία, η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλεις. Στην αντλία όμως κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τα έργα».

Το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες εν μέσω ενεργειακής χρήσης και προσθέτει ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα 4 δισ. ευρώ των μέτρων που ανακοινώθηκαν στις ΔΕΘ του 2025 και του 2026 για την μόνιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.