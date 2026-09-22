Μακρο-οικονομία

Βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μεγαλόπολης με 3,5 εκατ. ευρώ

Στόχος η βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας ζωής
Bulldozer working on construction site
Φωτογραφία iStock
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου Μεγαλόπολης (Τμήμα Β’)», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σε ανακοίνωση του Νίκου Παπαθανάση αναφέρεται ότι το έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Μεγαλόπολη είναι προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε υφιστάμενους δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης πεζοδρομίων, τεχνικές επεμβάσεις επί του οδοστρώματος, τοποθέτηση του κατάλληλου φωτισμού επί των πεζοδρομίων, καθώς και εργασίες πρασίνου και αστικού εξοπλισμού που αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 

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Μακρο-οικονομία
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