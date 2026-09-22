Ταξιδιωτικό ισοζύγιο: Πλεόνασμα 4,31 δισ. ευρώ τον Ιούλιο – 11,2 δισ. στο επτάμηνο

Πλεόνασμα 4,314 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2026, έναντι 4,075 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως αναφέρουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% και έφτασαν τα 4,722 δισ. ευρώ, από 4,406 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 23%, στα 407,7 εκατ. ευρώ.

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Η άνοδος των εισπράξεων ήρθε παρά τη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10%.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 11,243 δισ. ευρώ, από 10,087 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, στα 13,518 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές ενισχύθηκαν κατά 14,7%, στα 2,275 δισ. ευρώ.

20 εκατ. τουρίστες, σχεδόν 300 εκατ. ευρώ πάνω οι πληρωμές

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν σχεδόν 300 εκατ. ευρώ. Σημείωσαν αύξηση κατά 291,6 εκατ. ευρώ ή 14,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,275 δισ. ευρώ.

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Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20,043, εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,561 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8,482 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.