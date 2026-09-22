Πιερρακάκης: Παρεμβάσεις υπέρ επιχειρήσεων πρέπει να συνδυάζονται με τις δημοσιονομικές δυνατότητες

Το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που βρεθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, άφησε ανοικτό ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δήλωσε για πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ότι κάθε απόφαση πρέπει να σταθμίζεται με δημοσιονομικούς όρους.

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης απευθυνόμενος στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).

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Στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, όπου η συνομοσπονδία παρουσίασε τη νέα «ΓΕΩΒΑΣΗ» του ελληνικού εμπορίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει στις προτεραιότητες της για τις επιχειρήσεις παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Αναφερόμενος στη συνολική θέση του εμπορίου στην οικονομία, σημείωσε ότι ο κλάδος αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ, με κύκλο εργασιών που το 2025 έφθασε τα 181,3 δισ. ευρώ και περίπου 760.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 17,3% της συνολικής απασχόλησης.

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων μέτρων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, εφόσον υπάρξουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

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Για τη μείωση της προκαταβολής φόρου ανέφερε ότι πρόκειται για μέτρο με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς η μείωση κατά 5% κοστίζει περίπου 400 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά. «Θα θέλαμε να ήταν ένα μεγαλύτερο και γρηγορότερο» μέτρο, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η προκαταβολή να μειώνεται περαιτέρω χρόνο με τον χρόνο.

Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος, δήλωσε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι σχετικές παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζονται με τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες..

Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονική επιλογή της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις φορολογικές και άλλες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019, ενώ τόνισε ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για μειώσεις φόρων και αναφέρθηκε στο φετινό πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων, συνδέοντάς την και με την τουριστική κατανάλωση.

Όπως ανέφερε, εάν κάθε ξένος επισκέπτης της χώρας πραγματοποιούσε επιπλέον αγορές ύψους 100 ευρώ, το συνολικό όφελος για την οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 4 δισ. ευρώ.

Ανάμεσα σε άλλα, υπογράμμισε ότι το εμπόριο δεν αποτελείται μόνο από οικονομικούς δείκτες και κύκλους εργασιών, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα εμπορικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να αναπτύσσονται δίκαια τόσο οι μικρές και μεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα «ΓΕΩΒΑΣΗ»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από την ΕΣΕΕ η «ΓΕΩΒΑΣΗ – Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου», ένα εργαλείο καταγραφής και χωρικής απεικόνισης της εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα για την εμπορική δραστηριότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο να αποτυπώσει τη δυναμική των επιμέρους αγορών, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις μεταβολές που καταγράφονται στο ελληνικό εμπόριο.