Επενδυτικά Σχέδια: Επιτροπές διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου συστήνει το υπουργείο Ανάπτυξης

Σύσταση για επιτροπές ελέγχου (Επιτροπών Διενέργειας Δειγματοληπτικού Ελέγχου) προβλέπει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Συγκεκριμένα, βάση της απόφασης του Τάκη Θεοδωρικάκου, συστήνονται Επιτροπές Διενέργειας Δειγματοληπτικού Ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των οποίων ο τελικός έλεγχος έχει διενεργηθεί από όργανο ελέγχου τ (ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία) του ν. 4887/2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Επιτροπές, ανάλογα με το Φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων τα οποία ορίζονται να ελέγξουν, διακρίνονται:

στις Επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης , η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες της χώρας εκτός των Περιφερειών της Μακεδονίας και

, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες της χώρας εκτός των Περιφερειών της Μακεδονίας και στις Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης), η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου και έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) καθώς και στις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Οι Επιτροπές συγκροτούνται εντός μηνός από την ημερομηνία σύνταξης των Καταλόγων Δειγματοληπτικού Ελέγχου και διενεργούν τον Έλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής τους.