Έρχεται στην Ελλάδα η Millennium – «Επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στη χώρα», λέει ο Πιερρακάκης

Την απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα χαιρετίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντάς την ένδειξη της δυναμικής της Ελλάδας ως επενδυτικού και χρηματοοικονομικού προορισμού.

Πριν από την ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να εδραιώσει την παρουσία της στην Αθήνα και να ενισχύσει το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή της στο LinkedIn συνδέει επίσης την επιλογή της Αθήνας με τη στρατηγική της να προσελκύει επαγγελματίες από όλο τον κόσμο στην παγκόσμια πλατφόρμα της.

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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει ότι, μετά τη συνάντηση των επικεφαλής της Millennium με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησε με τον πρόεδρό της Ajay Nagpal και τον διευθύνοντα σύμβουλο για την περιοχή EMEA Martin Pabari την ανάπτυξη της παρουσίας της στην Ελλάδα και τις δυνατότητες προσέλκυσης κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού.

«Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο», σημειώνει ο κ. Πιερρακάκης. Όπως υποστηρίζει, η ενίσχυση της θέσης της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη διευρύνει τις δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες.