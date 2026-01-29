Έτος αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων το 2026: Ποια είναι τα ορόσημα για την ΠΥΡΚΑΛ, το αεροδρόμιο Καλαμάτας, λιμάνια και μαρίνες

Σειρά από συγκεκριμένα ορόσημα εντός του 2026 τοποθετεί ο κυβερνητικός προγραμματισμός για την αξιοποίηση σημαντικών δημόσιων ακινήτων, προκειμένου να μπουν σε «ράγες» ολοκλήρωσης οι αναγκαίες παραχωρήσεις, συμβάσεις και διαγωνισμοί για αεροδρόμια, λιμένες, μαρίνες, αλλά και το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ.

Σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, το πλάνο για την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων στηρίζεται για την υλοποίησή του σε σχήμα που περιλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ, θέτοντας σε περίοπτη θέση του χρονοδιαγράμματος το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στις εγκαταστάσεις ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, ως έργο ανάπτυξης σύγχρονου διοικητικού συγκροτήματος με στόχο τη μετεγκατάσταση υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών που σήμερα στεγάζονται διάσπαρτα στο κέντρο της Αθήνας. Για το 2026 προβλέπονται δύο καθαρά βήματα, πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο 2ο τρίμηνο 2026 και ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή στο 4ο τρίμηνο 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκέλος των υποδομών μεταφορών, η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο Καλαμάτας τοποθετείται στο 1ο τρίμηνο 2026, ένα ορόσημο που πρακτικά παραπέμπει σε ολοκλήρωση του διαγωνιστικού κύκλου και μετάβαση στα επόμενα στάδια της παραχώρησης.

Στο θαλάσσιο μέτωπο, η ατζέντα του 2026 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά «πακέτα» κινήσεων. Το πρώτο αφορά τις μαρίνες, με καταβολή τιμήματος και έναρξη σύμβασης για τη Μαρίνα Αργοστολίου στο 1ο τρίμηνο 2026 και αντίστοιχο ορόσημο για τη Μαρίνα Πύλου στο 2ο τρίμηνο 2026. Το δεύτερο αφορά τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, όπου το χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την υπογραφή σύμβασης στο 2ο τρίμηνο 2026. Το τρίτο αφορά τους λιμένες κρουαζιέρας, με οριστική κατακύρωση διαγωνισμού για τον Λιμένα Κρουαζιέρας Καβάλας στο 2ο τρίμηνο 2026 και οριστική κατακύρωση για τον Λιμένα Κρουαζιέρας Κατάκολου, επίσης στο 2ο τρίμηνο 2026.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων της ΕΤΑΔ στο 1ο τρίμηνο 2026, κίνηση που συνδέεται με την ενεργοποίηση επιμέρους εργαλείων διαχείρισης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων και παρεμβάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, στο 2ο τρίμηνο 2026 τοποθετείται και η διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ–HELEXPO, ως ξεχωριστό έργο που «τρέχει» με όρους διαγωνιστικής διαδικασίας μέσα στο ίδιο ημερολόγιο αξιοποίησης.