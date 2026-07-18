Στον «φάκελο» του οργανωμένου εγκλήματος οι βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής με ελέγχους εξπρές από την ΑΑΔΕ

Σε ειδική διαδικασία ελέγχου και ποινικής δίωξης περνούν πλέον οι βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής όταν συνδέονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να λειτουργούν παράλληλα από τα πρώτα στάδια της έρευνας.

Οι υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που χαρακτηρίζονται μείζονος σημασίας ή εμφανίζουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής θα ελέγχονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Από τη στιγμή που η πορισματική έκθεση και το αποδεικτικό υλικό διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ, η Αρχή θα έχει περιθώριο ενός μήνα για να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον προσωρινό προσδιορισμό του φόρου.

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Η νέα διαδικασία περιλαμβάνεται σε νόμο του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη Ιουνίου, και επιταχύνει σημαντικά τόσο τον φορολογικό καταλογισμό όσο και τη δημιουργία της ποινικής δικογραφίας.

Ακόμη στενότερη γίνεται η διαδικασία όταν η φοροδιαφυγή συνδέεται με αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης. Η υπηρεσία που ερευνά την υπόθεση θα μπορεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, να πραγματοποιεί τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις και να παραδίδει το υλικό στην ΑΑΔΕ, η οποία θα εκδίδει χωρίς καθυστέρηση τον προσωρινό φόρο ή το πρόστιμο.

Ο προσωρινός καταλογισμός θα ενσωματώνεται στην ποινική δικογραφία πριν αυτή διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ μπορεί να κοινοποιείται στον ελεγχόμενο ακόμη και στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, στην ποινική δικογραφία θα προστίθεται και ο οριστικός καταλογισμός.

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Βαριές καμπάνες και ποινές κάθειρξης

Το ποσό του προστίμου που θα καταλογίζεται εξαρτάται από τον φόρο που αποκρύφθηκε, τις προσαυξήσεις και το είδος της παράβασης. Ωστόσο, για να συνδεθεί η υπόθεση με εγκληματική οργάνωση και να κινηθεί η αυστηρότερη ποινική διαδικασία, πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής.

Στις υποθέσεις ΦΠΑ, το κακουργηματικό όριο ξεκινά όταν το ποσό που δεν αποδόθηκε ή επιστράφηκε παράνομα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 150.000 ευρώ ανά είδος φόρου και ανά έτος. Στα εικονικά φορολογικά στοιχεία, το κακουργηματικό επίπεδο ενεργοποιείται όταν η συνολική αξία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και τη δεκαετή κάθειρξη, ενώ προστίθενται στους φόρους, στα διοικητικά πρόστιμα και στις προσαυξήσεις που καταλογίζει η ΑΑΔΕ. Εφόσον αποδειχθεί και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η σχετική ποινική κατηγορία λειτουργεί αυτοτελώς και μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση των εμπλεκομένων.