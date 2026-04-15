Φαρμακοβιομηχανία: Τα 3 «αγκάθια» στο νέο επενδυτικό clawback που φέρνει «απέναντι» ελληνικές και πολυεθνικές βιομηχανίες

Με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το νέο ΦΕΚ που διέπει το επενδυτικό clawback για την περίοδο 2026–2027, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 2 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό clawback είναι ο συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης υπηρεσιών υγείας (clawback) με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες από τις φαρμακοβιομηχανίες, στελέχη των οποίων θεωρούν ότι καμία από τις προτάσεις τους δεν ενσωματώθηκαν στο νέο πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, οι αντιθέσεις εμφανίζονται στα εξής:

Δικαιούχοι – αλλοδαπές μητρικές εταιρείες

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, οι δικαιούχοι του επενδυτικού clawback είναι μητρικές εταιρείες που υποχρεούνται σε καταβολή clawback. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν ελληνικές μητρικές εταιρείες και όχι αλλοδαπές μητρικές εταιρείες που διαθέτουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από πολυεθνικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εμφανές ότι η Πολιτεία αγνοεί ένα βασικό δεδομένο», αναφέρεται στην επιστολή.

Προϋπολογισμοί

Ο ΣΦΕΕ, ζητά τον διαχωρισμό του υπάρχοντος, κοινού κονδυλίου σε δύο μέρη, με αφορμή την πολυπλοκότητα των κλινικών μελετών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κονδύλι για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Κονδύλι για Επενδυτικά Σχέδια

Οικονομικό αντικείμενο του έργου

Η μέση διάρκεια μιας κλινικής μελέτης, απαιτεί συνήθως 3-4 χρόνια, όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου πραγματοποιείται στο τέλος του και με την ένταξη μεγαλύτερου αριθμού ασθενών.

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγκειται στη χρονική διάρκεια του έργου, το οποίο ορίζεται έως την τελευταία ημέρα του 2028. Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, ενώ ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον το 70% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με βάση την έκδοση των αποφάσεων ένταξης.

Ο πραγματικά αδικημένος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, είναι ο ασθενής στη χώρα μας, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες άμεσα, ενώ αυτές θα διατεθούν στην αγορά μετά από 8–10 χρόνια. Παράλληλα, το σύστημα υγείας δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα παροχής ακριβών θεραπειών δωρεάν στους ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες.

Επιπλέον, ο ΣΦΕΕ, «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου», για την παρουσία των πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας, λέγοντας ότι αν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να υλοποιήσουν τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, μπορούν να τις διεξάγουν σε οποιαδήποτε χώρα εκείνες επιθυμούν.