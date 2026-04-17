Η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο λένε οικονομολόγοι – Στο τραπέζι και πιο επιθετικές κινήσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν ενώ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε κάποια κίνηση εντός του Απριλίου.

Η ΕΚΤ κινείται προς αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, χωρίς να έχει την πρόθεση να προβεί σε περαιτέρω αυξήσεις στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Οι πληροφορίες επισημαίνουν ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται να προκαλέσει διαρκές πληθωριστικό σοκ και για τον λόγο αυτό η ΕΚΤ εκτιμά πως τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούνιο δεν συντρέχει λόγος επιθετικών μέτρων.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,8% φέτος, αν και η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για 2%. Στη συνέχεια αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,1% το 2026 και στο 2% το 2027, ευθυγραμμισμένος με τον στόχο της ΕΚΤ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από δημοσκόπηση που διενήργησε το Bloomberg απευθυνόμενο σε οικονομολόγους. Αξιωματούχοι της ΕΚΤ φαίνεται να προσανατολίζονται σε διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων στην επόμενη συνεδρίασή τους στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις στους κύκλους της ΕΚΤ. Ορισμένοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Bundesbank, Χοακίμ Νάγκελ, υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια παρέμβαση σε εκείνο το στάδιο.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση οικονομολόγων, πριν από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Μάρτιο, είχε εκτιμηθεί ότι η ΕΚΤ θα τηρούσε στάση αναμονής απέναντι στον πόλεμο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ωστόσο, οι επενδυτές, φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει πιο επιθετική νομισματική πολιτική και αυτή τη στιγμή στοιχηματίζουν σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος.

Σημειώνεται πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη εκτίναξη του ενεργειακού κόστους έχουν φέρει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, καθώς η αύξηση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να επιβραδύνει την εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί μόλις κατά 0,9% για το 2026, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 1,2%, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επιβαρύνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί στο 1,3% το 2027 και στο 1,4% το 2028.