Ηλεκτρικό ρεύμα: Ψηλότερα κινείται αυτό το μήνα η τιμή χονδρικής – Αλλαγή τοπίου στα τιμολόγια

Σχεδόν στο 100στάρικο βρίσκεται η τιμή της χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, δηλαδή σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο.

Η εγχώρια αγορά πληρώνει αυτό το μήνα την υψηλή τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου, όταν και ενισχύθηκε ραγδαία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει, δηλαδή, εύκολη εξήγηση για το γεγονός ότι βλέπουμε τη χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος σε σχετικά υψηλό επίπεδο για την εποχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στα 100 ευρώ/MWh διανύοντας υποτίθεται τη φθηνότερη περίοδο του έτους και ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, σίγουρα δεν προϊδεάζει θετικά για τους επόμενους μήνες και ειδικά για το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η «νηνεμία» που παρατηρείται στη διεθνή αγορά είναι αρκετά παραπλανητική. Η ενεργειακή κρίση μαίνεται πλήρως αυτή τη στιγμή και οι εξαγγελίες Τραμπ για ενδεχόμενη θετική έκβαση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με μεγάλη επιφύλαξη. Άλλωστε, οι ΗΠΑ μεταφέρουν διαρκώς νέες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ και το Ιράν προχωρά σε ανασύνταξη μετά τους ανηλεείς βομβαρδισμούς που υπέστη όλο το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την Ευρώπη και τη χώρα μας στα ενεργειακά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε στις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της ιταλικής Edison, Νίκολα Μόντι. Όπως τόνισε, η διακοπή προμηθειών LNG από το Κατάρ προς την εταιρεία του ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από τα μέσα Ιουνίου που ανακοινώθηκε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι σε έναν ορίζοντα 2-3 μηνών δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι θεαματικά ακόμα και στα καλύτερα σενάρια. Πράγμα που σημαίνει ότι οδεύοντας προς το καλοκαίρι είναι πιο πιθανό να δούμε ψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, παρά χαμηλότερες.

Τα προθεσμιακά και η εικόνα στη λιανική

Απομένει να φανεί το πως θα μεταφραστεί το κόστος της χονδρικής στα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές. Οι εταιρείες προμήθειας είναι αρκετά πιεσμένες αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς βλέπουν την κατάσταση στην αγορά να ανατρέπεται ραγδαία, μαζί με τις εκτιμήσεις τους για τη συνέχεια.

Η αντασφάλιση, που είναι απαραίτητη για να προσφέρουν οι εταιρείες σταθερά τιμολόγια σε λογικές τιμές σε βάθος χρόνου, έχει δυσκολέψει πλέον κρίνοντας από τις τιμές των προθεσμιακών προϊόντων.

Στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ΕΕΧ, το συμβόλαιο ηλεκτρικού ρεύματος γ’ τριμήνου στοιχίζει πάνω από 110 ευρώ/MWh και το αντίστοιχο δ’ τριμήνου πάνω από 120 ευρώ/MWh.

Αίσθηση προκαλεί επίσης ότι το συμβόλαιο Ιουνίου βρίσκεται στα «ανεκτά» 95 ευρώ, ενώ του Ιουλίου 26 ευρώ ψηλότερα στα 120 ευρώ.

Προς το παρόν, η εικόνα στη λιανική του ρεύματος δείχνει ότι τα σταθερά προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα διαγράφοντας τη μεγάλη απόσταση που τα χώριζε από τα πράσινα-ρυθμιζόμενα. Σαν μέσος όρος τα σταθερά είναι ακόμα φθηνότερα, όμως τα φθηνότερα τιμολόγια και στις δύο κατηγορίες έχουν φτάσει πλέον στην ίδια περίπου τιμή (κοντά στα 14 λεπτά/κιλοβατώρα).