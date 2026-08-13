Φορολογία ενοικίων: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που φέρνουν ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες

Αλλαγές στη φορολογία ενοικίων φαίνεται ότι φέρνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με τη νέα κλίμακα να μειώνει την επιβάρυνση για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων από μισθώματα.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο για τα ενοίκια που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ προβλέπει υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ διατηρούνται τα κίνητρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά.

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Οι παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων και ενοικίων έχουν ως βασικό στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, σε μια περίοδο που οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η στέγαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες για τα νοικοκυριά.

Νέα κλίμακα φορολογίας για τα ενοίκια

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, καθώς από το φορολογικό έτος 2026 εφαρμόζεται νέα κλίμακα με ενδιάμεσο συντελεστή 25%, η οποία έχει ως εξής:

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στο 15%

Για εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, εφαρμόζεται συντελεστής 25%

Για εισόδημα από 24.001 έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 35%

Για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ, εφαρμόζεται συντελεστής 45%

Η νέα κλίμακα μειώνει τον φόρο για αρκετούς ιδιοκτήτες που αποκτούν εισόδημα από ενοίκια.

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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ιδιοκτήτη με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθώματα. Με την προηγούμενη κλίμακα ο φόρος ανερχόταν στα 4.600 ευρώ, ενώ με τη νέα φορολογία περιορίζεται στα 3.800 ευρώ, προκύπτοντας όφελος 800 ευρώ τον χρόνο.

Οι αλλαγές αφορούν τα εισοδήματα που αποκτώνται μέσα στο 2026 και θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας τα ενοίκια

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 αλλάζει και ο τρόπος καταβολής των ενοικίων, καθώς η πληρωμή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η καταβολή του ενοικίου με μετρητά μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες.

Οι ενοικιαστές που δεν καταβάλλουν ηλεκτρονικά το μίσθωμα κινδυνεύουν να χάσουν παροχές που συνδέονται με την καταβολή του ενοικίου, όπως η προβλεπόμενη επιστροφή ενοικίου και συγκεκριμένες στεγαστικές ενισχύσεις.

Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες, η μη ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της προβλεπόμενης έκπτωσης 5% στο εισόδημα από μισθώματα.

Κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια

Στο φορολογικό πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τα κλειστά ακίνητα, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται τριετής φοροαπαλλαγή για συγκεκριμένες κατοικίες που ήταν κενές ή είχαν διατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση και στη συνέχεια περνούν σε μακροχρόνια μίσθωση, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το μέτρο δίνει κίνητρο στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν ξανά τα ακίνητά τους στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση.

Φορολογικό μπόνους έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις

Σημαντικό κίνητρο αποτελεί και η έκπτωση φόρου για δαπάνες ανακαίνισης και αναβάθμισης ακινήτων.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση φόρου φτάνει έως τις 16.000 ευρώ σε διάστημα πέντε ετών, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στόχος είναι να ανακαινιστούν παλαιά ή κλειστά ακίνητα και να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας, είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης είτε μέσω αξιοποίησής τους από τους ιδιοκτήτες.

Τι γίνεται με τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές, η οποία συνεχίζεται και για το 2026.

Όπου πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αντί για ΦΠΑ εφαρμόζεται φόρος μεταβίβασης 3%, γεγονός που περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση στις συγκεκριμένες αγοραπωλησίες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της προσπάθειας να στηριχθεί η αγορά ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά νέων κατοικιών.

Το ζητούμενο είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι πιέσεις που δέχονται τα ενοίκια.

Για τα νοικοκυριά η αύξηση της προσφοράς κατοικιών παραμένει το κρίσιμο ζητούμενο, καθώς το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μηνιαία επιβάρυνση.