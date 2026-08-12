Στενά του Ορμούζ: Σε χαμηλά τριμήνου η ναυτιλιακή κίνηση

Σε χαμηλό σχεδόν τριών μηνών κινείται η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς παραμένει αβέβαιο εάν ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του κρίσιμου διαδρόμου εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής.

Ο μέσος όρος των διελεύσεων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ σε διάστημα πέντε ημερών διαμορφώθηκε την Τρίτη (11.8.2026) σε περίπου 13 πλοία ημερησίως, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου, ενώ δεν διαφαίνεται έναρξη συνομιλιών ειρήνευσης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

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Ο αριθμός αφορά όλους τους τύπους πλοίων, από φορτηγά έως πετρελαιοφόρα, με την κίνηση να είναι περίπου 90% χαμηλότερη από τον ημερήσιο μέσο όρο των 130 πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στα 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως οι εξαγωγές

Παρά τη μεγάλη πτώση της ναυτιλιακής κίνησης, οι ροές πετρελαίου εμφανίζονται υψηλότερες. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε την Τρίτη ότι οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ ανέρχονται σε σχεδόν 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σε μέσο όρο επτά ημερών, καθώς πετρελαιοφόρα διέρχονται από τα Στενά με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των φορτίων, ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο τύπου supertanker μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Συνολικά, οι εξαγωγές πετρελαίου από τα κράτη του Περσικού Κόλπου ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 15 εκατ. βαρέλια ημερησίως, εφόσον συνυπολογιστούν και οι ροές μέσω αγωγών, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNBC. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα εξάγονταν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Ο Ράιτ υποστήριξε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να καταγράφουν μικρότερο αριθμό πλοίων, καθώς ορισμένα πλοία κινούνται «κρυφά» μέσω της θαλάσσιας οδού.

Περιμένοντας τη συμφωνία

Η αβεβαιότητα γύρω από την επαναλειτουργία του Ορμούζ παραμένει. Ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Τρίτη ότι τα Στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν πλήρως έως ότου η Ουάσινγκτον αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει στο CNBC ότι μια συμφωνία για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα. Οι δηλώσεις αυτές είχαν συμβάλει στην πτώση των τιμών του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

ΗΠΑ και Ιράν είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου προσωρινή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, με τις διελεύσεις πλοίων να αυξάνονται στις περίπου 60 ημερησίως στις 26 Ιουνίου, σε μέσο όρο πέντε ημερών.

Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε στη συνέχεια, καθώς οι δύο πλευρές διαφώνησαν για τις θαλάσσιες διαδρομές που θα χρησιμοποιούσαν τα πλοία, οι οποίες δεν είχαν καθοριστεί με σαφήνεια στο αρχικό κείμενο.