Η φοιτητική στέγαση στο επίκεντρο – 1 δισ. ευρώ και δέσμευση για 8.600 νέες θέσεις

Τη θέληση της κυβέρνησης να βρεθεί λύση για τη φοιτητική στέγαση τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος ανέφερε πως για τον λόγο αυτό δίνεται ποσό μεγαλύτερου του 1 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να προστεθούν περισσότερες από 8.600 νέες για φοιτητικές εστίες αλλά και δωμάτια από ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, στις ήδη υπάρχουσες εστίες υπάρχουν δωμάτια για 12.116 ωφελούμενους, ενώ μέσω των έργων ύψους 737 εκατ. ευρώ για έξι πανεπιστήμια αναμένεται να προστεθούν άλλες 8.609 θέσεις.

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Με την ανάπτυξη των νέων εστιών, επομένως, ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 20.000 θέσεις, χωρίς να υπολογίζονται τα δωμάτια που διατίθενται μέσω ξενοδοχείων.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου υπογραμμίζει στην ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ότι επεκτείνεται η είσοδος με κάρτα στις εστίες και σταματά η λειτουργία των αυτοδιαχειριζόμενων χώρων.

Παράλληλα, στάθηκε στο πόσο των 737 εκατ. ευρώ μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά και στα 227 εκατ. μέσα από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

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Η ανάρτηση του:

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ για τη φοιτητική στέγαση. Περισσότερες από 20.000 θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Ασφάλεια και κανόνες για όλους.

Η φοιτητική μέριμνα δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες. Χρειάζεται πόρους, σύγχρονες υποδομές και σχέδιο που εφαρμόζεται.

Με 737 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, περίπου 87 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 227 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ανακαινίζουμε τις υφιστάμενες φοιτητικές εστίες και δημιουργούμε νέες. Στις 12.116 υφιστάμενες θέσεις προστίθενται 8.609 νέες, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα πάνω από τις 20.000 θέσεις, χωρίς να υπολογίζονται τα δωμάτια που εξασφαλίζονται μέσω ξενοδοχείων.

Παράλληλα, επεκτείνουμε την είσοδο με κάρτα στις εστίες. Πρόσβαση θα έχουν όσοι πραγματικά δικαιούνται να βρίσκονται εκεί. Οι αυτοδιαχειριζόμενοι και αυθαίρετα κατειλημμένοι χώροι παύουν να υπάρχουν.

Οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στους φοιτητές. Πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, ασφαλείς και λειτουργικές».