Οι ΑΠΕ κρατούν χαμηλά το ρεύμα στην Ελλάδα – Έως 70 ευρώ ανά MWh η διαφορά με Κεντρική Ευρώπη

Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες λόγω της έντονης ηλιοφάνειας και των έντονων ανέμων των τελευταίων ημερών, περιόρισε τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και έφεραν την ελληνική χονδρεμπορική αγορά ενέργειας αισθητά χαμηλότερα από άλλες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στην αγορά επόμενης ημέρας, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ/MWh, επίπεδο που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των φθηνότερων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, η τιμή της MWh για την Πέμπτη (13.8.2026) κινείται μεταξύ 162 και 166 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία για το διάστημα 1-12 Αυγούστου, με βάση τα δεδομένα του ENTSO-E (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και του ιταλικού διαχειριστή ενεργειακών αγορών GME. Η Ελλάδα καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ εννέα χωρών, στα 122 ευρώ/MWh.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ιταλία, με μέση τιμή 181 ευρώ/MWh, δημιουργώντας διαφορά 59 ευρώ/MWh σε σχέση με την ελληνική αγορά. Σημαντικά υψηλότερες τιμές καταγράφονται επίσης στη Σλοβενία και τη Σλοβακία, στα 151 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 150 ευρώ, στη Ρουμανία στα 149 ευρώ, στην Αυστρία στα 142 ευρώ, στη Βουλγαρία στα 135 ευρώ και στην Τσεχία στα 132 ευρώ/MWh.

Πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη ζέστη και η λειψυδρία δημιουργούν αυξημένες πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Ρουμανία, η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ελεγχόμενης διακοπής λειτουργίας και του δεύτερου αντιδραστήρα στις 13 Αυγούστου, εφόσον συνεχιστεί η πτώση της στάθμης του ποταμού, σύμφωνα με τη Nuclearelectrica.

Οι δύο αντιδραστήρες του σταθμού αντιστοιχούν, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου στο 20% της ηλεκτροπαραγωγής της Ρουμανίας.

Οι ρουμανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις στον Δούναβη, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού που απαιτείται για την ψύξη του σταθμού. Σε περίπτωση που σταματήσει πλήρως η πυρηνική παραγωγή, η Ρουμανία θα χρειαστεί να αυξήσει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή από θερμικές μονάδες, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή παραμένει περιορισμένη.

Για την ελληνική αγορά, η αυξημένη παραγωγή από ήλιο και άνεμο περιορίζει την ανάγκη συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, μειώνεται η έκθεση της χονδρεμπορικής αγοράς στο κόστος του εισαγόμενου φυσικού αερίου.