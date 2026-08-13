Με προϋπολογισμό 245 εκατ. ευρώ το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τα έτη 2026-2030

Στα 245,4 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται ο προϋπολογισμός του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Στόχος του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2026-2030 σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων, παρεμβάσεων και έργων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, εντός προϋπολογισμού.

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Όλα αυτά υπό το πρίσμα του εθνικού στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, καθώς και στις λοιπές περιοχές μετάβασης.

Το πρόγραμμα θέτει επτά επιμέρους αναπτυξιακούς στόχους, που είναι η κοινωνική συνοχή/ανάπτυξη, η ανάπτυξη υποδομών-μεταφορών, η πολιτική προστασία, η καινοτομία-ανταγωνιστικότητα, η πράσινη ανάπτυξη και η υποστήριξη προγραμμάτων.

Στα επιμέρους, περιλαμβάνει μέτρα για στήριξη της οικογένειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, οδικές υποδομές, προώθηση του τουρισμού, αξιοποίηση των ΑΠΕ και προστασία του περιβάλλοντος.

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Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υπουργεία και φορείς, ΟΤΑ, διαδημοτικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, ενεργειακές κοινότητες και μονάδες υγείας.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΟΙΚ, προκύπτει ο ακόλουθος επιμερισμός των κεφαλαίων ανά κατηγορία: