Φθηνότερη στην Ευρώπη η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα στον ηλεκτρισμό

Τη χαμηλότερη τιμή χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια από όλη την Ευρώπη έχει η χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.
Καθώς η Ευρώπη πλήττεται από κύμα καύσωνα και έχει χάσει μέρος της πυρηνικής και υδροηλεκτρικής της παραγωγής, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, αφού οι ΑΠΕ λειτουργούν σε υψηλούς ρυθμούς. Σήμερα, Πέμπτη, οι πράσινες πηγές προσφέρουν άνω του 60% σε ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να συγκρατούνται οι τιμές χονδρικής.
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Αναλυτικότερα, για σήμερα ο χάρτης του EnergyLive δείχνει την Ελλάδα στα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η αμέσως επόμενη φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία με 138 ευρώ και έπειτα βρίσκει κανείς τη Γερμανία στα 147, τη Γαλλία στα 154 και την Ιταλία στα 183 ευρώ.
Κεντρικός λόγος για τις ανατιμήσεις στη Δυτική Ευρώπη το τελευταίο διάστημα είναι η αυξημένη χρήση συμβατικών μονάδων με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το Montel, η χρήση τους έχει ενισχυθεί κατά 30% το φετινό καλοκαίρι σε ετήσια βάση.
Αντιθέτως, η υψηλή απόδοση των ΑΠΕ στη χώρα μας έχει περιορίσει τις δικές της μονάδες αερίου σε ένα μερίδιο κοντά στο 25% το τελευταίο διάστημα.
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Αν δούμε το θέμα σε λίγο πιο μακρύ ορίζοντα, στο πρώτο επτάμηνο του φετινού έτους η χρήση αερίου στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή σημείωσε κάμψη 5,1%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ευρύτερο διεθνές πρόβλημα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας που έχουν οδηγήσει χαμηλά τη στάθμη στα ποτάμια, ιδίως της ΝΑ Ευρώπης, πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι τον Οκτώβριο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ανοικτό ερώτημα αποτελεί το πόσες βροχοπτώσεις θα βιώσει η Γηραιά Ήπειρος και πόσο χιόνι θα πέσει το χειμώνα.