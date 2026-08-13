Φθηνότερη στην Ευρώπη η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα στον ηλεκτρισμό

Τη χαμηλότερη τιμή χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια από όλη την Ευρώπη έχει η χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.

Καθώς η Ευρώπη πλήττεται από κύμα καύσωνα και έχει χάσει μέρος της πυρηνικής και υδροηλεκτρικής της παραγωγής, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, αφού οι ΑΠΕ λειτουργούν σε υψηλούς ρυθμούς. Σήμερα, Πέμπτη, οι πράσινες πηγές προσφέρουν άνω του 60% σε ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να συγκρατούνται οι τιμές χονδρικής.

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Αναλυτικότερα, για σήμερα ο χάρτης του EnergyLive δείχνει την Ελλάδα στα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η αμέσως επόμενη φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία με 138 ευρώ και έπειτα βρίσκει κανείς τη Γερμανία στα 147, τη Γαλλία στα 154 και την Ιταλία στα 183 ευρώ.