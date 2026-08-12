ΥΠΑΝ: Πάνω από 230 εκατ. σε ερευνητικές δράσεις την περίοδο 2019 – 2026

Έναν μίνι απολογισμό γύρω από την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας πραγματοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης, απαντώντας σε ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. για θέματα έρευνας.

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, σε όφελος της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης των περιφερειακών ανισοτήτων, αποτελεί στρατηγική επιλογή σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, που δείχνει διευκρινήσεις σχετικά με τα ποσά που έχουν δεσμευτεί από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας)

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Το υπουργείο επισημαίνει πως τα από τα 348,5 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί από το ΕΛΙΔΕΚ για ερευνητικές δράσεις για το διάστημα 2016-2030, ως τις 30/06/2026 είχαν απορροφηθεί 278 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 232 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2026.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 68,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία εγκρίθηκαν το 2022 και έχουν απορροφηθεί σε 279 ερευνητικά έργα, πρόγραμμα που ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Απαντώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης, το υπουργείο αναφέρει πως έχουν επιπροσθέτως επενδυθεί 370 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών και εξοπλισμού των ερευνητικών φορέων της χώρας, τα οποία ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες.

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Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμη τα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά και η τακτική χρηματοδότηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων (που συμμετέχουν στο ΕΛΙΔΕΚ) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σχετικά με τα επόμενα στάδια χρηματοδότησης ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμφώνησε με τη Διοίκηση του ΕΛΙΔΕΚ την πλήρη ένταξη του προϋπολογισμού των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία – με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιολόγηση – ώστε να είναι διασφαλισμένη η πηγή των απαραίτητων πόρων, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημοσιονομικό κόστος εξυπηρέτησης δανείων για αυτόν τον σκοπό.