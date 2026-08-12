Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν τη νέα ανάπτυξη

Την ανάγκη για έναν ισχυρότερο και πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα με έμφαση στην ανάπτυξη ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στο ECB Supervision Newsletter, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τράπεζες που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις στρατηγικές επενδύσεις.

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Όπως σημείωσε, η Ευρώπη έχει πλέον ένα ισχυρό και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα. Το επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, με τον πρόεδρο του Eurogroup να υποστηρίζει ότι η διασυνοριακή τραπεζική δραστηριότητα πρέπει να γίνει ο κανόνας.

«Τα κεφάλαια και η ρευστότητα πρέπει να κινούνται πιο ελεύθερα στην Ευρώπη. Έτσι, οι αποταμιεύσεις θα μπορούν να κατευθύνονται στις πιο παραγωγικές επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς «στρατηγική ευπάθεια».

Τραπεζική Ένωση και επενδύσεις

Ο υπουργός Οικονομικών συνέδεσε την Τραπεζική Ένωση με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, χαρακτηρίοζντας τις δύο πρωτοβουλίες, «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Η Ευρώπη διαθέτει σημαντικές αποταμιεύσεις, ωστόσο μεγάλο μέρος τους δεν κατευθύνεται σε παραγωγικές επενδύσεις, με τις τράπεζες να εξακολουθούν να παρέχουν περίπου το 70% της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Απλούστεροι κανόνες για τις τράπεζες

Ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της απλοποίησης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η απλοποίηση δεν σημαίνει χαλάρωση της εποπτείας.

«Η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου δεν σημαίνει χαλάρωση των προτύπων», ανέφερε, με τον στόχο να είναι ένα αυστηρό και πιο απλό πλαίσιο.

Δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ασφάλεια, τόνισε ότι οι τράπεζες δεν θα πρέπει να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές σε διαφορετικές αρχές.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην εμπειρία του από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του gov.gr μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την τραπεζική εποπτεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εξυγιανθεί σε μεγάλο βαθμό, με την ποιότητα του ενεργητικού να έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Αυτό, δημιουργεί σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καλύτερες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και ανάπτυξης.

Το Eurogroup στο επίκεντρο

Για τον ρόλο του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι ο οικονομικός συντονισμός αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Αποταμιεύσευων και Επενδύσεων να περιλαμβάνονται στις βασικές προτεραιότητες.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, οι δημογραφικές αλλαγές και το ευρωπαϊκό επενδυτικό κενό, «Φιλοδοξία μου είναι το Eurogroup να αναγνωρίζεται ως κινητήριος δύναμη της μελλοντικής ευημερίας της Ευρώπης», υπογράμμισε κλείνοντας.