«Στεγνώνουν» από ρευστότητα οι μικρές επιχειρήσεις – 1 στις 4 έχει διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα

Ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με το 22,9% από αυτές να έχει ρευστά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Όπως υπογραμμίζει η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η κατάσταση είναι οριακή για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς πέρα από το ότι 1 στις 4 ασφυκτιά με περιθώριο ενός μήνα, το 21,8% έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα.

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Η έρευνα καταγράφει ήπια υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 56,5 μονάδες από 59,2 το προηγούμενο εξάμηνο.