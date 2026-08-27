Συμμαχία εντός της ΕΕ ζητά περικοπές εκατοντάδων δισ. ευρώ στο πρόγραμμα 2028-34 της Κομισιόν

«Ανταρσία» φαίνεται να ξεκινά εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συμμαχία χωρών υπό την ηγεσία της Γερμανίας ζητά περικοπές εκατοντάδων δισ. ευρώ πάνω στην πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034

Η Γερμανία, μαζί με τη Δανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, ζητούν μέσω κοινής ανακοίνωσης σημαντικές περικοπές στον προτεινόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε κρίσιμη φάση.

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Οι έξι χώρες, οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν, υποστηρίζουν ότιτο σχέδιο της Κομισιόν ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034, θα πρέπει να μειωθεί κατά αρκετές εκατοντάδες δισ. ευρώ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg. Παράλληλα, ζητούν οι περικοπές να γίνουν «ισορροπημένα», ώστε να αφορούν όλους τους τομείς δαπανών.

Η κοινή θέση συμφωνήθηκε σε συνάντηση των ηγετών των έξι χωρών στο Βερολίνο, την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί επαφές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με στόχο να διαμορφωθεί συμφωνία. Ο Αντόνιο Κόστα έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Για την έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου απαιτείται ομοφωνία και από τα 27 κράτη – μέλη.

Η σημερινή πρωτοβουλία διευρύνει την προηγούμενη γερμανική θέση για περιορισμό του προϋπολογισμού. Τον Ιούνιο, το Βερολίνο είχε ζητήσει μείωση περίπου 400 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά σχέδια δεν είναι οικονομικά βιώσιμα για τη Γερμανία.

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Οι έξι χώρες ζητούν, παράλληλα, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση και η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αντίθετα, απορρίπτουν την έκδοση νέου κοινού χρέους της ΕΕ ως λύση για την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών.

Στην κοινή τους θέση περιλαμβάνεται επίσης το αίτημα για αυστηρότερες προϋποθέσεις σχετικά με το κράτος δικαίου για την εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ζητούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διαχειριστούν τις αρμοδιότητές τους με το υφιστάμενο προσωπικό, χωρίς αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού.