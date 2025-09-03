Συμβαίνει τώρα:
Γιατί αναμένεται φρενάρισμα στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος – Οι παράγοντες του άλματος 14% και που μπορεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση

Μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025 η αύξηση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ολλανδία είναι διπλάσια της αύξησης της τιμής στην Ελλάδα
Closeup side view of unrecognizable woman chossing some fresh meat at local supermarket. The meat is cut into chops and packed into one pound packages. She has reached for a package of beef sirloin steaks
iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Προοπτικές μείωσης των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος βλέπουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου ανάπτυξης σχολιάζοντας στο newsit.gr την εκτίναξη που έχουν σημειώσει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025 έχουν αυξηθεί κατά 14%, ενώ στην Ολλανδία η αύξηση είναι διπλάσια (31%)!

Ο λόγος είναι πως έχουν αυστηροποιηθεί οι περιβαλλοντικές κανόνες παραγωγής μοσχαρίσιου κρέατος σε όλη την ΕΕ, ενώ έχει αυξηθεί οι επενδύσεις σε σχετικές μονάδες για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Οι κανόνες αυτοί έχουν επιβληθεί από τις Βρυξέλλες γιατί τα βοοειδή «παράγουν» τεράστια ποσότητα μεθανίου από όπου γίνεται εκπέμπονται μεγάλες μάζες αερίων θερμοκηπίων.

Οι εκτιμήσεις των ίδιων πηγών του newsit.gr αναφέρουν πως σταδιακά θα ομαλοποιηθεί το μέτωπο των τιμών στο μοσχαρίσιου κρέατος τόσο από την άποψη της παραγωγής (καθώς οι μονάδες εκτροφής κλπ. θα ενσωματώσουν σταδιακά στο κόστος λειτουργίας τους τις νέες απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανόνων κλπ.), όσο και από την άποψη της ζήτησης, καθώς σταδιακά οι καταναλωτές θα «επιβάλλουν» μείωση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος, στρεφόμενοι ολοένα και περισσότερο στο αισθητά φθηνότερο λευκό κρέας (κοτόπουλο, χοιρινό), ενώ σιγά – σιγά τους επόμενους μήνες θα μειωθεί η ζήτηση στην εστίαση (λόγω μείωσης των τουριστών)

Τα ίδια στελέχη αναφέρουν στο newsit.gr πως πέραν από τις διεθνείς τιμές κρέατος (καθώς το 80% του μοσχαρίσιου εισάγεται στην Ελλάδα), οι οποίες είναι αυτές που επικαθορίζουν τις εθνικές τιμές σε κάθε προϊόν, υπάρχουν και εθνικοί παράγοντες, με το σημαντικότερο εξ αυτών -ο οποίος ενδεχομένως ανεβάζει παραπάνω τις τιμές των κρέατος πάνω από εκείνη που δικαιολογείται σε όρους μίας «ελεύθερης οικονομίας» να εντοπίζεται στο χονδρεμπόριο και όχι στους παραγωγούς και στους λιανέμπορους (πχ σούπερ μάρκετς).

Συνεπώς, οι όποιες «λεπτές» παρεμβάσεις υπάρξουν στο πάγιο (με την έννοια ότι προϋπάρχει της τρέχουσας αύξησης των τιμών του κρέατος) αυτό πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας πιθανότατα θα αφορούν το χονδρεμπόριο.

