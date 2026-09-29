ΓΣΕΒΕΕ για τοπικά προϊόντα: Moχλός ανάπτυξης για τις περιοχές που απολιγνιτοποιούνται

Την δυνατότητα των περιοχών που βρίσκονται σε διαδικασία απολιγνιτοποίησης να αξιοποιήσουν την εγχώρια παραγωγή και να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα των μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες εμπορικές προοπτικές, ανέδειξε η ΓΣΕΒΕΕ και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΝΩΝ», σε εκδήλωση, στο πλαίσιο της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης, στα Κοίλα Κοζάνης, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, οι ομιλητές εστίασαν στην σημασία της προστασίας, της ανάδειξης και της προβολής των τοπικών προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περιοχή με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, όπως η Δυτική Μακεδονία, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα μετά την απολιγνιτοποίηση συνδέεται και με την ενίσχυση των μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιχειρηματίες και τοπικοί παραγωγοί ενημερώθηκαν για το σήμα «ΚΑΝΩΝ», τον σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες απόκτησής του.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης των μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αναζητά νέες παραγωγικές δραστηριότητες και δυνατότητες ανάπτυξης στη μεταλιγνιτική εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία και η προβολή των τοπικών προϊόντων, όπως σημείωσε, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της προσπάθειας για τη διαμόρφωση νέων εμπορικών προοπτικών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν από τη ΓΣΕΒΕΕ, εκτός από τον πρόεδρό της Γιώργο Καββαθά, ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο Ιωάννης Παπαργύρης, γραμματέας Οικονομικού της Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΑΝΩΝ», και η Στέλλα Τσιάμη, υπεύθυνη της «ΚΑΝΩΝ» και του Μητρώου της ΓΣΕΒΕΕ ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Ιωάννης Μητλιάγκας.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΚΑΝΩΝ» λειτουργεί ως Κέντρο Απονομής Σήματος και, σύμφωνα με την παρουσίαση, στόχος της είναι να στηρίζει την παραγωγή μικρών επιχειρήσεων και παραγωγών και να προστατεύει τα προϊόντα από παραπλανητική χρήση χαρακτηρισμών, αναδεικνύοντας την προέλευση, την παράδοση και την ποιότητά τους. Το σήμα μπορούν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να λάβουν μικροί παραγωγοί και επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και ιερές μονές.