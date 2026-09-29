Πιερρακάκης από Bundesbank: Η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερες μεταρρυθμίσεις και ισχύ μέσα από την εξωστρέφεια

Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη διάγνωση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Bundesbank, βάζοντας στο επίκεντρο την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Τραπεζική Ένωση, την ενέργεια, την τεχνολογία και την παραγωγικότητα.

Ο Κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στη Bundesbank στη Φρανκφούρτη σε συζήτηση με τον πρόεδρό της Γιοακίμ Νάγκελ, σημείωσε ότι η Ευρώπη γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τι πρέπει να κάνει και ότι το ζητούμενο πλέον είναι να επιταχύνει την εφαρμογή των πολιτικών που συζητούνται εδώ και χρόνια.

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Όπως ανέφερε, η ελληνική εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας δείχνει ότι πολλές από τις αναγκαίες αλλαγές ήταν γνωστές για χρόνια, από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό μέχρι τη δημοσιονομική προσαρμογή, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την εκπαίδευση και την υγεία.

Για την Ευρώπη, αντίστοιχα, τα «αυτονόητα» αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Τραπεζική Ένωση, την Ενεργειακή Ένωση, την παραγωγικότητα και τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης τεχνολογικής στρατηγικής. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει αλλάξει, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, την ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων να δημιουργούν ανάγκη για άμεσες απαντήσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup εκτίμησε ότι στην Ευρώπη υπάρχει πρόοδος, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα. Αναφέρθηκε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στην ολοκλήρωση και εποπτεία των αγορών, αλλά και στην ανάγκη οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν παράλληλα στις τράπεζες, την ενέργεια, την τεχνολογία, την παραγωγικότητα και την άμυνα.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γραφειοκρατία, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, το 61% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρεί τα πρόσθετα διοικητικά βάρη εμπόδιο στις επενδύσεις. Έφερε ως παράδειγμα την ελληνική εμπειρία απλοποίησης και ψηφιοποίησης των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχη προσέγγιση απαιτείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως τόνισε, η απλοποίηση των κανόνων δεν ισοδυναμεί με απορρύθμιση, αλλά με τη δημιουργία ενός πλαισίου ευκολότερου στην εφαρμογή και περισσότερο λειτουργικού. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι το ψηφιακό κράτος δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερρακάκη αφορούσε και το ψηφιακό ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε κεντρικό εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής κυριαρχίας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη ακολουθεί μια ενδιάμεση προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συνδυάζοντας το ψηφιακό ευρώ με τη δυνατότητα ανάπτυξης ιδιωτικής καινοτομίας μέσω του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου MiCA.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να περιορίσει τις σχέσεις ασύμμετρης εξάρτησης από τις ΗΠΑ και την Κίνα, επενδύοντας επιλεκτικά στους τομείς όπου διαθέτει πραγματικές δυνατότητες, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα κοντά στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και όχι στην περιχαράκωση. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να επιλέγει τους τομείς στους οποίους θα επενδύει, να διαφοροποιεί τις αλυσίδες εφοδιασμού όπου είναι απαραίτητο και να διατηρεί την οικονομία της ανοιχτή, ευέλικτη και προσαρμοστική, με δεδομένο ότι το εμπόριο αντιστοιχεί περίπου στο 50% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.