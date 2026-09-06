H EKT έτοιμη να πατήσει τη «σκανδάλη» – Στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων στο 2,5% την Πέμπτη

Με το αδιέξοδο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται και τις τιμές των καυσίμων να κινούνται έντονα ανοδικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.

Το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5% την ερχόμενη Πέμπτη, στην δεύτερη αύξηση φέτος μετά την κίνηση που έγινε τον Ιούνιο.

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Μία τέτοια εξέλιξη έχει προεξοφληθεί από την αγορά, όπως φαίνεται από την πορεία του euribor -τριών μηνών και ενός μήνα- με βάση το οποίο υπολογίζεται η δόση για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Το Euribor τριών μηνών διαμορφωνόταν στα μέσα της εβδομάδας στο 2,65% από 2,46% στις αρχές Αυγούστου και 2,31% στις αρχές Ιουλίου. Μικρότερη ήταν η προσαρμογή του Euribor ενός μήνα, το οποίο αυξήθηκε στο 2,30% από 2,24% και 2,20%, αντίστοιχα.

Το σήμα για τη νέα αύξηση έδωσε, όπως και τον Ιούνιο, η Ιζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός θα κινείται πιθανόν πάνω από τον στόχο του 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα στοιχεία της Eurostat να την επιβεβαιώνουν ενώ στην προοπτική αύξησης των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, Γιόαχιμ Νάγκελ.

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Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση από 2,9% τον Ιούλιο, με τον δομικό πληθωρισμό -που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων- να υποχωρεί ελαφρά στο 2,4% από 2,5%.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, αν δεν αυξηθούν τα επιτόκια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (TTF), η οποία ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας την Παρασκευή (4.9.2026) κοντά στα 72 ευρώ, τα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 κι ενώ στις αρχές του 2026 ήταν μόλις στα 27 ευρώ.