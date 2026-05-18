Θεοδωρικάκος: Ζούμε σε ένα ταραγμένο κόσμο όπου η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή, σταθερή, σοβαρή κυβέρνηση

Στα σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης από το 2019, όπως αναδείχθηκαν στο συνέδριο της ΝΔ, καθώς και στους στόχους ενόψει του 2030 εστίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο ταραγμένο, όπου τα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή όλων των ανθρώπων, ασφαλώς και των Ελλήνων πολιτών και απέναντι σε αυτό η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή, σταθερή, σοβαρή κυβέρνηση που να παράγει έργο. Η ΝΔ είναι μια τέτοια κυβέρνηση, προφανώς με λάθη και αδυναμίες, αλλά είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε και ασφαλώς αυτό γίνεται για να υπηρετούμε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και θα διεκδικήσουμε για να έχουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα αποτελέσματα που φέρνουν στις εθνικές εκλογές και όχι στις ευρωεκλογές, με τις βασικές κατευθύνσεις να αφορούν τη στρατηγική της χώρας, τη στρατηγική σχέση της με τις ΗΠΑ, την ενίσχυσή της ως σημείο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο -με ειδικό βάρος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε.- και την οικονομική πολιτική που συνδυάζει την δημοσιονομική αξιοπιστία και σοβαρότητα, με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι «ύστερα από πολλά χρόνια που μελέτησε το παρελθόν του, είπε ότι έκανε λάθος και ότι θα έπρεπε ο ίδιος να κλείσει τις τράπεζες. Αν θέλετε μια τέτοια κυβέρνηση, μπορείτε να την επιλέξετε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «η ΝΔ στις εκλογές θα είναι απολύτως ενωμένη, θα είναι μια πανστρατιά για το καλό της χώρας», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε πως «θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόεδρο της ΝΔ και μετέπειτα να εκλεγεί Πρωθυπουργός. Από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα που να είναι τόσο διαφορετικό που να τον κάνει να αποσύρει την στήριξή του στην παράταξη. Όλοι πρέπει να συνδράμουν και να είναι παρόντες για μια μεγάλη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».