ΙΟΒΕ: Το 4% του ΑΕΠ αγγίζει το αποτύπωμα των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα – Απασχολούν πάνω από 100.000 εργαζόμενους

Το 2025 οι εισαγωγές προϊόντων από τη Γερμανία έφτασαν τα 9,3 δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων προς τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 δισ. το 2024, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.

Ενδεικτικά της οικονομικής ανάπτυξης μέσω συνεργασίας με τη Γερμανία για τις εισαγωγές είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι η συνολική συμβολή των επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ ( Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου) στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη λειτουργία τους όσο και το επενδυτικό τους πρόγραμμα, ανήλθε στα 8,9 δισ. το 2024, ποσό που αντιστοιχούσε στο 3,7% του ελληνικού ΑΕΠ για το συγκεκριμένο έτος.

Εκτός αυτού, σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 100,6 χιλ. θέσεις εργασίας το 2024, που αντιστοιχούν στο 2,0% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ τα δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τη λειτουργία και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων – μελών του ΕΓΕΒΕ, δημιουργούνται επιπλέον 1,2 ευρώ ΑΕΠ στην υπόλοιπη οικονομία, με τον συνολικό πολλαπλασιαστή να ανέρχεται σε 2,2.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία για κάθε θέση εργασίας στις επιχειρήσεις της κοινότητας στηρίζει επιπλέον 2,4 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, με το συνολικό πολλαπλασιαστή απασχόλησης να διαμορφώνεται σε 3,4.

Το μερίδιο για τη Γερμανία στις συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκε στο 11,3% το 2025, από 10,8% το 2024, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία ενισχύθηκε στο 7,7%, από 7,0% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Στις υπηρεσίες, το πλεόνασμα της Ελλάδας στο διμερές εμπόριο με τη Γερμανία ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ το 2025, με τις συνολικές εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 5,2 δισ. ευρώ και τις πληρωμές στα 2,4 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές ροές άμεσων επενδύσεων από τη Γερμανία ανήλθαν στα 823 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 674 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι καθαρές επενδύσεις Γερμανών σε ακίνητα στην Ελλάδα έφτασαν τα 142 εκατ. ευρώ το 2025.

Το μερίδιο των εισπράξεων υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας στο σύνολο των εισπράξεων υπηρεσιών της Ελλάδας αυξήθηκε στο 10,2%.

Οι τουριστικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 16% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας και κατατάσσοντας τη Γερμανία στην πρώτη θέση μεταξύ των αγορών προέλευσης επισκεπτών.

Παράλληλα, οι αφίξεις Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα έφτασαν τα 6 εκατ. επισκέπτες, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να διαμορφώνεται στα 636 ευρώ, όπως αναφέρουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.