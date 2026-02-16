Η Chevron προσθέτει σημαντικά οικόπεδα στον χάρτη των ερευνών της στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε συνέχεια των υπογραφών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για έρευνες και εξώρυξη υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, η Ελλάδα ανοίγει ένα κεφάλαιο για αξιοποίηση των φυσικών πόρων της ενώ από την άλλη μεριά η αμερικανική Chevron προωθεί τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Chevron αντιμετωπίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως μια εκ των βασικών της ζωνών ανάπτυξης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η διοίκησή της έχει δηλώσει ότι εξετάζει το σύνολο της περιοχής ως κεντρικό πυλώνα για το μέλλον της.



Στα υφιστάμενα τεμάχια που διαχειρίζεται η εταιρείας σε Ισραήλ και Κύπρο έρχονται να προστεθούν πλέον τα τέσσερα της Κρήτης, δομώντας έτσι ένα γεωλογικό άξονα που εκτείνεται σε όλο το μήκος της Αν. Μεσογείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα η Chevron έλαβε μέρος και στον αδειοδοτικό γύρο της Λιβύης, τον πρώτο μετά από δεκαετίες που διενήργησε η χώρα. Παρόλο που προσφέρθηκαν δύο μπλοκ που γειτνιάζουν με την ελληνική ΑΟΖ, οι πετρελαϊκές δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον και περιορίστηκαν σε άλλα οικόπεδα. Έτσι, δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα που να εγείρει θέμα αναφορικά με τη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον ασκεί εμπράκτως τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ η Λιβύη δεν πράττει κάτι αντίστοιχο στα δικά της μπλοκ.

Η Chevron προχώρησε πρόσφατα και σε συμφωνία με την κρατική πετρελαϊκή της Τουρκίας, ώστε να αναλάβουν από κοινού έρευνες τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας. Μέχρι στιγμής η κοινή πρωτοβουλία δεν έχει συνοδευτεί από χάρτες και συγκεκριμένες αναφορές σε περιοχές, οπότε είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν αφορά την Αν. Μεσόγειο.



Τέλος, η αμερικανική πετρελαϊκή υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία και με τη Συρία ώστε να αναδομήσει τον εγχώριο κλάδο των υδρογονανθράκων.