Θεοδωρικάκος: Δημιουργούνται 10.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία – H στήριξη των νοικοκυριών και η κριτική στο πρόγραμμα Τσίπρα

Στη σημασία της στήριξης που έχει για το μέσο νοικοκυριό η προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών των προϊόντων στα ράφια στάθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και τόνισε ότι ένα νοικοκυριό που έχει μέση δαπάνη 500 – 600 ευρώ τον μήνα, θα επωφεληθεί με ένα ποσό που θα κυμαίνεται στα 39 – 40 ευρώ τον μήνα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απάντησε στην κριτική ότι αυξήθηκαν οι τιμές σε αρκετά προϊόντα και στη συνέχεια μειώθηκαν στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, αφήνοντας αιχμές για όσους τάσσονται κατά της προσπάθειας.

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«Αυτό που περιέγραψαν κάποιοι αφορά περί τους 30 κωδικούς, αλλά επειδή ζήτησα από την κα Τσαγκάρη να κάνει ενδελεχή έρευνα, πρόκειται για περιπτώσεις συγκεκριμένων κωδικών που είχαν δώσει κάποια σούπερ μάρκετ προσφορές για 3-4 ημέρες. Άρα ήταν στο πλαίσιο μιας προσφοράς που είχαν κάνει ούτε καν τον Αύγουστο, αλλά παλαιότερα. Αντί να ενώσουν την προσπάθεια όλοι στο να βοηθήσουμε τη μέση ελληνική οικογένεια να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, μεμψιμοιρούν και κάνουν μια αδιάκοπη κριτική γιατί θέλουν να έχουν κομματικά οφέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά επί τουθέματος υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1.

Αναφερόμενος στο όφελος θα έχει μια μέση ελληνική οικογένεια από την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πως «υπολογίστηκε, γιατί το ζήτησα αυτό από την Ανεξάρτητη Αρχή, ότι για το μέσο νοικοκυριό που έχει ένα κόστος 500-600 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ, αυτό είναι περίπου 39-40 ευρώ», προσθέτοντας ότι «δεν είπε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, αλλά για όσα νοικοκυριά έχουν ένα πρόβλημα, είναι μια μικρή ανάσα».

Χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, το βάρος του υπουργείου Ανάπτυξης πέφτει στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της βιομηχανίας, τομέας στον οποίο η κυβέρνηση έχει να επιδείξει έργο.

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Συγκεκριμένα, ο υπουργός τόνισε πως «ενισχύουμε 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία με 2.1 δισ. ευρώ προϋπολογισμό και 1 δισ. ενισχύσεις» και με αυτό τον τρόπο . «παράγεται ισχυρή προστιθέμενη αξία και δημιουργούνται 10.000 θέσεις εργασίας».

Τα απαντά στην κριτική Τσίπρα

Για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα τρόφιμα που υποσχέθηκε ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ., Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι αν αυτό γινόταν, θα δημιουργούσε ένα έλλειμμα εσόδων 2 δισ. ευρώ, διερωτώμενος, «πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα;». Τόνισε ότι τέτοιες ανέξοδες υποσχέσεις οδηγούν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Ανάμεσα σε άλλα, επισήμανε ότι η κατανάλωση στη χώρα μας αυξάνεται λόγω της αύξησης του καθαρού όγκου συναλλαγών, καθώς δεν έχει πέσει η συνολική κατανάλωση στη χώρα μας.

Ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική στο δημοσιονομικό κόστος που έχουν οι δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζοντας με έμμεσο τρόπο ασόβαρη πρόταση αυτή που κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Το κόστος των υποσχέσεων του κ. Τσίπρα είναι 13 δισ. ευρώ. Υπάρχουν κάπου κρυμμένα αυτά τα χρήματα; Η πρόκληση του οποιουδήποτε να τάζει λαγούς με πετραχήλια, είναι να καταθέσει την πρότασή του στο ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, για να δούμε τι από αυτά είναι βάσιμο και τι όχι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τί είναι αλήθεια και τί είναι ψέμα. Με 13 δισ. ευρώ υποσχέσεις τον χρόνο, δεν υπάρχει καμία σοβαρή δυνατότητα να καθίσουμε να συζητήσουμε»