Χρηματοδότηση 4,1 εκατ. ευρώ για ζημιές από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Την χρηματοδότηση των καλλιεργητών μηδικής (φυτό που χρησιμοποιείται κυρίως ως ζωωτροφή) με ποσό που ξεπερνά τα 4,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αποζημιωθούν από τις ζημιές που υπέστησαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει με τη χρηματοδότηση Περιφερειών της χώρας, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανακοινώνει τις έξι Περιφέρειες που προστίθενται.

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Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης), στο καθεστώς ενίσχυσης εντάσσονται πλέον και οι παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας, διευρύνοντας την περίμετρο της στήριξης σε περιοχές στις οποίες οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και είχαν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην παραγωγή.

Η οικονομική ενίσχυσή εκτείνεται πλέον σε 22 Περιφέρειες και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας που επηρεάστηκε από τις συνέπειες της ευλογιάς.

Για τις έξι Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται τώρα στο μέτρο, η ενίσχυση για την καλλιέργεια μηδικής ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή διαμορφώνεται σε:

10 ευρώ ανά στρέμμα για τις ξηρικές καλλιέργειες

20 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποτιστικές καλλιέργειες

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport από τις 10 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.