Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια και προειδοποιεί ότι ο πόλεμος θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεδρίαση, καθώς επιδιώκει να διερευνήσει τις επιπτώσεις του πολέμου και κατά πόσο επιζήμιες θα είναι για τον πληθωρισμό και την οικονομία.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι παρενέργειές του στην οικονομία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αξιωματούχων της ΕΚΤ που δεν προχώρησαν σε κάποια κίνηση με τα επιτόκια αναμένοντας πιο καθαρό ορίζοντα για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων στον πληθωρισμό.

Το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε στο 2% την Πέμπτη (19.3.2026) όπως προέβλεπαν όλοι οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ για άλλη μια φορά δεν έδωσαν καμία καθοδήγηση για τα μελλοντικά βήματα, επαναλαμβάνοντας ότι θα ενεργούν κάθε φορά με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν σε κάθε μεμονωμένη συνεδρίαση.

Υιοθέτησαν πάντως έναν πιο αυστηρό τόνο σχετικά με τις απειλές που υφίσταται η ευρωζώνη.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει κάνει τις προοπτικές σημαντικά πιο αβέβαιες, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη, ανέφερε η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της εξηγώντας ότι ο πόλεμος θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. «Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν τόσο από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης όσο και από το πώς οι τιμές ενέργειας επηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή και την οικονομία», προσθέτει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί γύρω από τον στόχο του 2%, οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι σταθεροποιημένες και η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα.

Οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ ενσωματώνουν κατ’ εξαίρεση πληροφορίες μέχρι τις 11 Μαρτίου, μια μεταγενέστερη από ό,τι συνήθως ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,6% το 2026, 2,0% το 2027 και 2,1% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τις προβολές του Δεκεμβρίου, ιδίως για το 2026. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας θα είναι υψηλότερες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028. Αυτοί οι ρυθμοί είναι επίσης υψηλότεροι σε σχέση με την πορεία που προβλεπόταν στις προβολές του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω της μετάδοσης των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής.

Οι εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028. Αυτό συνεπάγεται αναθεώρηση προς τα κάτω, ιδίως για το 2026, αντανακλώντας τις παγκόσμιες επιδράσεις του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.