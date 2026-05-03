To ρεκόρ αποκλιμάκωσης του ελληνικού χρέους «διαβατήριο» για νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας

Το δημόσιο ελληνικό χρέος αποπληρώνεται με ταχείς και δραστικούς ρυθμούς, με το Μαξίμου να θεωρεί ότι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης θα εκτιμήσουν την μεγάλη πρόοδο και θα προβούν σε νέες αναβαθμίσεις.

Στο τέλος του 2026, η Ελλάδα αναμένεται να κλείσει έναν μακροχρόνιο αρνητικό κύκλο σε ό,τι αφορά το ύψος του δημόσιου χρέους, καθώς δεν θα είναι πλέον η χώρα με το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, την ώρα που οι οίκοι αξιολόγησης έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Αθήνα.

Μετά και την τελευταία αναθεώρηση, το χρέος αναμένεται να σημειώσει νέα σημαντική πτώση στο 136,8% του ΑΕΠ το 2026, ξεπερνώντας την Ιταλία της οποίας το χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ.

Το χρέος συνεχίζει να μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς από τα επίπεδα του 145,9% του 2025, ενώ ακόμα μεγαλύτερη μείωση προβλέπεται για το 2027 στο 130,3% του ΑΕΠ, ώστε να αγγίξει το 119% του ΑΕΠ το 2029.

Βασικός παράγοντας, εκτός από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για την μεγάλη μείωση του δημοσίου χρέους είναι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 σημείωσε νέα υπέρβαση σε σχέση με τον αρχικό στόχο, καθώς ανήλθε στο 4,9% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,7% του ΑΕΠ ενώ για το 2026, με βάση τις νέες αναθεωρημένες προβλέψεις, προβλέπεται να ανέβει στο 3,2% του ΑΕΠ έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,8%.

Εκτιμάται ότι πέρυσι τα επιπλέον έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 ανέρχονταν σε 2 δισ. ευρώ συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,7% του ΑΕΠ.

Σε δύο φάσεις η αξιολόγηση

Στις 8 Μαΐου αναμένεται να κλείσει ο εφετινός πρώτος γύρος αξιολόγησης από τους ξένους οίκους με την δημοσιοποίηση της έκθεσης της Fitch. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο όπου η κυβέρνηση προσδοκά να πετύχει νέες αναβαθμίσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν.

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί δύο πρόωρες αποπληρωμές του δημοσίου χρέους. Συγκεκριμένα, μέσα στο καλοκαίρι θα αποπληρωθούν 7 δισ. ευρώ από το δάνειο των 52,9 δισ. ευρώ που είχε συνάψει η Ελλάδα με τις χώρες της Ευρωζώνης, ενώ στόχος είναι στο τέλος του έτους, να αποπληρωθεί μέρος του δανείου ύψους 110 δισ. ευρώ που είχε λάβει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( EFSF).