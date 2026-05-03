Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει 24,6 δισ. ευρώ, 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) έχει βοηθήσει αισθητά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ο προϋπολογισμός της χώρας παίρνει πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση μέσω αυτού.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει απορροφήσει 24,6 δισ. και ο συνολικός προϋπολογισμός συντηρείται κατά 68,5% από αυτά τα κονδύλια.

Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ ως προς τις εκταμιεύσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε άρθρο της στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αναφερόμενη στον τομέα της ενέργειας, σημειώνει πως η Ελλάδα υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα μετάβασης προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ ενισχύουν περαιτέρω την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Παράλληλα, προωθείται η αποθήκευση ενέργειας και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια, στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη λειτουργία του κράτους και δημιουργούν πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Σχετικά με τον τομέα της στεγαστικής πολιτικής, υπογραμμίζει ότι εργαλεία όπως η Κοινωνική Αντιπαροχή και η Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση εισάγουν νέες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Πρόσθεσε ότι προγράμματα όπως το «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» διευκολύνουν την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ενώ το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» ενεργοποιεί ανεκμετάλλευτα ακίνητα και αυξάνει την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση.

Όπως αναφέρει η Εύη Δραμαλιώτη, η κτηματογράφηση της Ελλάδας προχωρά με ταχείς ρυθμούς μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων., καθώς η καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έχει περάσει από επίπεδα περίπου 40% το 2021 σε σχεδόν πλήρη κάλυψη σήμερα, γεγονός που αποτυπώνει την ταχεία επιτάχυνση του έργου του Κτηματολογίου.