Τέλος στα πανωτόκια στα δάνεια – Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες: Όσα ισχύουν για ποσά έως 100.000 ευρώ

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των οφειλών στα τραπεζικά δάνεια φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο να μπει «φρένο» στην υπερβολική επιβάρυνση των δανειοληπτών, καθώς οι τόκοι πάνω σε απλήρωτους τόκους αποτελούν μεγάλο βραχνά για τους πολίτες.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως τα λεγόμενα πανωτόκια, δηλαδή την πρακτική όπου οι τόκοι προστίθενται στο αρχικό χρέος για τα τραπεζικά και στη συνέχεια παράγουν νέους τόκους, οδηγώντας πολλές φορές σε δυσανάλογη αύξηση της οφειλής. Με το νέο πλαίσιο, αυτή η διαδικασία περιορίζεται αυστηρά, ώστε το τελικό ποσό να μην εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα.

Στόχος είναι οι οφειλές να συνδέονται πιο άμεσα με το αρχικό κεφάλαιο και όχι να αυξάνονται δυσανάλογα μέσα από διαδοχικούς ανατοκισμούς.

Ποιοι ωφελούνται

Οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν χιλιάδες δανειολήπτες, κυρίως όσους έχουν καταναλωτικά, στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τίθεται «κόφτης» στο συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων, ειδικά για δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπου θα υπάρξει πιο αυστηρός έλεγχος στον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με το νέο σύστημα περιορίζεται ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων, μπαίνουν όρια στη συνολική επιβάρυνση του δανείου και ενισχύεται η διαφάνεια στους υπολογισμούς των τραπεζών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ρύθμιση θα διευκολύνει τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων και θα μειώσει τις περιπτώσεις υπερχρέωσης νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως το ζήτημα των πανωτοκίων απασχολεί την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το χρέος είχε αυξηθεί πολλαπλάσια σε σχέση με το αρχικό δάνειο, κυρίως λόγω υψηλών επιτοκίων και ανατοκισμού.

Με το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει πιο μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, ειδικά μετά την περίοδο της κρίσης.