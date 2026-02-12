Μακρο-οικονομία

Η ενέργεια είναι σημαντική συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας – Οι θέσεις της Ελλάδας στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

Έμφαση στη μείωση τιμών και την ενοποίηση της αγοράς έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών
Global energy crisis concept. Energy prices rising. High voltage electric power lines with dramatic sky background. Analyzing data of power and energy prices. Financial and economic growth in energy costs
iStock

Στο ενεργειακό σκέλος της ανταγωνιστικότητας έδωσε έμφαση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σήμερα το πρωί (12.2.2026) στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών.

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρωθυπουργός: «η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να προστατεύσει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το αντικείμενο του έκτακτου συμβουλίου. 

Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και τελικά η ανταγωνιστικότητα να αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δεν συνδυαστεί με καλύτερες δουλειές και με χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση, ώστε να έχουμε καλύτερες τιμές ενέργειας πανευρωπαϊκά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Μακρο-οικονομία
