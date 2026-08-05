Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου GSI – Συμφωνία και με Nexans για τη συνέχισή του

Υπογράφεται το απόγευμα η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, σήμερα στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

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Η είσοδος του γαλλικού ομίλου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI-PMI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Με τον τρόπο αυτό, το έργο μπαίνει και πάλι σε πορεία ολοκλήρωσης μετά από δύο χρόνια. Οι δύο κυβερνήσεις αναμένουν σύντομα και τις νέες μελέτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που θα ανοίξουν το δρόμο για μια νέα χρηματοδότηση ή και προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδυτών.