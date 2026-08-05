Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πάνω από 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών – Τα «κουρέματα» και οι διάρκειες

Πάνω από 20,19 δισ. ευρώ έχουν ανέλθει οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με τον αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων να φτάνει τις 66.578 έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Οι ρυθμίσεις οφειλών συνέχισαν να κινούνται ανοδικά τον Ιούλιο, καθώς ολοκληρώθηκαν 2.164 νέες συμφωνίες για χρέη 511,11 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 613 αφορούσαν οφειλέτες που εντάχθηκαν βάσει των διευρυμένων κριτηρίων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

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Το μέσο ύψος της αρχικής οφειλής ανά επιτυχή ρύθμιση διαμορφώνεται στις 303.200 ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι στην πλατφόρμα δεν καταλήγουν μόνο μικρές οφειλές νοικοκυριών, αλλά και σημαντικά επιχειρηματικά και επαγγελματικά χρέη. Το 68,59% των επιτυχών ρυθμίσεων αφορά, άλλωστε, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ 5.540 αιτήσεις βρίσκονται ακόμη σε αναμονή επιβεβαίωσης της καταβολής της πρώτης δόσης.

Η εγκρισιμότητα για τους δέκα πιστωτές που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ανήλθε τον Ιούλιο κατά μέσο όρο στο 80,3%. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικών αποφάσεων καταγράφονται από τις Intrum, QQuant και Veraltis, με σημαντικές πάντως αποκλίσεις μεταξύ τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

«Κουρέματα» 6,53 δισ. ευρώ

Το συνολικό ποσό των οφειλών που έχει διαγραφεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ανέρχεται στα 6,53 δισ. ευρώ, με το μέσο «κούρεμα» να διαμορφώνεται στο 13,49% για τα χρέη προς το Δημόσιο και στο 28,4% για τις οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς, σε όρους ποσού, συνοδεύτηκαν από διαγραφή μεγαλύτερη του 30%.

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Οι διαφορές ανά κατηγορία δανείου είναι μεγάλες. Το μέσο «κούρεμα» περιορίζεται στο 13% για τα στεγαστικά δάνεια, αυξάνεται στο 29,54% για τα επιχειρηματικά και στο 32,69% για τα καταναλωτικά, ενώ στα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προϊόντα φτάνει κατά μέσο όρο το 38,28%.

Η ελάφρυνση του χρέους επιτυγχάνεται και μέσω της επιμήκυνσης της αποπληρωμής. Η μέση διάρκεια των ρυθμίσεων είναι 16 έτη για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 15,7 έτη για τα χρέη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στα στεγαστικά δάνεια η μέση διάρκεια φτάνει τα 25 έτη, στα επιχειρηματικά τα 19 έτη και στα καταναλωτικά τα 14 έτη.

Βάρος στα μεγάλα και ληξιπρόθεσμα χρέη

Η εικόνα των αιτήσεων αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος ιδιωτικού χρέους, καθώς μόλις το 9,1% των οφειλών που έχουν εισαχθεί στον μηχανισμό είναι ενήμερο. Παράλληλα, τα χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ αθροίζονται σε 34,11 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 58,6% του συνολικού ποσού, ενώ η πολυπληθέστερη κατηγορία αιτήσεων αφορά οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ.

Για τους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 271 ρυθμίσεις, από τις οποίες οι 26 αφορούσαν άτομα με αναπηρία. Μέσω του μέτρου της προκαταβολής ανεστάλησαν παράλληλα 603 πλειστηριασμοί.

Εκτός της πλατφόρμας συνεχίζονται και οι απευθείας ρυθμίσεις από τους servicers. Οι Cepal, doValue, Intrum και QQuant, οι οποίες διαχειρίζονται σχεδόν το 90% των συνολικών δανείων ύψους 79,6 δισ. ευρώ που βρίσκονται στους servicers, πραγματοποίησαν τον Ιούνιο ρυθμίσεις 356 εκατ. ευρώ για 4.239 οφειλέτες. Το 38% του ποσού αφορούσε στεγαστικά δάνεια και το 25% δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων.