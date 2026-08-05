Μακρο-οικονομία

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 εντάσσεται η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, με προτεραιότητα το ψηφιακό αποθετήριο και τα κέντρα αριστείας και καινοτομίας
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ένταξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την τετραετία 2026-2030 ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού που υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τη διοίκηση του ΕΛΙΔΕΚ, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να θέτει ως βασικούς στόχους την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, τη σύνδεσή της με την παραγωγή και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και αξιολόγηση των δράσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ολομέλειας του ΕΛΙΔΕΚ Δημήτρης Βέργαδος, η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργία Ανδρέου, ο διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ Γιώργος Καρυδάκης και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, η στήριξη της έρευνας και των ερευνητών συνδέεται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο προγραμματισμός του ΕΛΙΔΕΚ θα ενταχθεί πλήρως στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030, ενώ οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης και των δράσεων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, ζητούμενο είναι οι διαθέσιμοι πόροι για την έρευνα να αξιοποιούνται αποτελεσματικά, με διαφάνεια και συστηματική αξιολόγηση.

Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται η δημιουργία ψηφιακού εθνικού αποθετηρίου, στο οποίο θα συγκεντρώνεται το παραγόμενο ερευνητικό έργο, ώστε να διευκολύνεται η διάχυση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία εμβληματικών κέντρων αριστείας και καινοτομίας, με τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων, με στόχο η έρευνα να οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και δυνατότητα διεθνούς ανταγωνισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
132
124
63
59
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ακρίβεια: Γιατί η πτώση τιμών 0,47% δεν σημαίνει χαμηλότερο κόστος ζωής
Η αποκλιμάκωση περιορίζεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο και προέρχεται από συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ ενοίκια, ενέργεια και υπηρεσίες εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό
Στιγμιότυπο από σούπερ μάρκετ (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Newsit logo
Newsit logo