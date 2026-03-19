Μακρο-οικονομία

Η Γερμανία ετοιμάζει φόρο υπερ-κερδών στις εταιρείες ενέργειας για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που πλήττει τους καταναλωτές

Τα μέτρα στη Γερμανία περιλαμβάνουν και την επιβολή ενός ορίου μία φορά την ημέρα στις αυξήσεις των τιμών στα πρατήρια
Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας εξετάζει επιλογές για έναν φόρο υπερ-εσόδων στις πετρελαϊκές εταιρείες, ο οποίος θα αποτυπώνει ένα μερίδιο των κερδών που θα προέρχονται από την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει κραδασμούς στις αγορές και καταλήγει να πλήττει τους καταναλωτές.

Οι αυξανόμενες τιμές πλήττουν σκληρά τους μετακινούμενους, τις οικογένειες και τις μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τόσο τη βιομηχανία όσο και τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να εξετάζονται μέτρα όπως έκτακτοι φόροι.

Αξιωματούχοι υπό τον Αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος ηγείται του υπουργείου, εξετάζουν έναν φόρο υπερκέρδους για τη χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Bloomberg. Μια επιλογή είναι να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα για την αύξηση των επιδομάτων μετακίνησης, όπως προκύπτει από την συνομιλία.

Οποιοσδήποτε τέτοιος φόρος θα είναι ανεξάρτητος από τα μέτρα που προωθούνται αυτή την εβδομάδα από την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ως απάντηση στο ράλι των τιμών των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα που είναι αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου. 

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιβολή ενός ορίου μία φορά την ημέρα στις αυξήσεις των τιμών στα πρατήρια και μια αλλαγή στους αντιμονοπωλιακούς κανόνες ώστε να μετατοπιστεί το βάρος των αυξήσεων των τιμών στις εταιρείες ενέργειας.

Πολιτικοί κύκλοι πιέζουν για περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του κόστους. Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που ελήφθησαν ως έκτακτο μέτρο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών.

Επίσης, στην Ελλάδα επιβλήθηκε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους από την διάθεση καυσίμων καθώς και στα σούπερ μάρκετ.

Μακρο-οικονομία
