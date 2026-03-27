Η Macquarie προειδοποιεί για πετρέλαιο στα 200 δολάρια εάν ο πόλεμος διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο

Το ρεκόρ των 200 δολαρίων το βαρέλι ενδέχεται να φτάσει η τιμή του πετρελαίου, εάν ο πόλεμος με το Ιράν παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, προειδοποίησε ο αυστραλιανός πολυεθνικός όμιλος Macquarie.

Μια σύγκρουση που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου θα οδηγήσει σε ιστορικά υψηλές πραγματικές τιμές στο πετρέλαιο, ανέφεραν αναλυτές σε σημείωμα στο οποίο σκιαγραφούν ένα σενάριο με πιθανότητα 40%. Μια εναλλακτική προοπτική, με πιθανότητα 60%, υποδηλώνει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει στο τέλος αυτού του μήνα, ανέφεραν.

Το αργό Brent βρίσκεται σε τροχιά για να σημειώσει ιστορικό μηνιαίο κέρδος τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει ταράξει τη πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση οδήγησε την Τεχεράνη να επιβάλει σχεδόν πλήρη κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας σοβαρά τις ροές ενέργειας που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές θα πρέπει να ανέβουν αρκετά ώστε να καταστρέψουν ένα ιστορικά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου», ανέφεραν οι αναλυτές στην έκθεση της 27ης Μαρτίου, προσθέτοντας ότι «Ο χρόνος επαναλειτουργίας των Στενών και οι υλικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις πρώτες ύλες».

Η τιμή του Brent κυμαινόταν κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή (27.3.2026), αφού νωρίτερα αυτό το μήνα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο της κρίσης στα 119,50 δολάρια. Το 2008, ο δείκτης αναφοράς είχε ανέβει στα 147,50 δολάρια το βαρέλι.