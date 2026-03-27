Το πετρέλαιο «βλέπει» τα 110 δολάρια αλλά επιβραδύνει μετά την παράταση που έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη για να εξασφαλίσει συμφωνία

Μικρή υποχώρηση σημειώνει το πετρέλαιο στις συναλλαγές της Παρασκευής (27.3.2026) μετά την μικρή παράταση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με το Brent λίγο πριν τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε κατά 10 ημέρες την προθεσμία προς την Τεχεράνη προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία επαναλαμβάνοντας την απειλή ότι διαφορετικά το Ιράν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω επιθέσεις.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί κοντά στα 93 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» στις ΗΠΑ, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σημείωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ασφάλισης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ναυτιλίας μέσω της πλωτής οδού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και υπέβαλε τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του ελέγχου από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες κατά περίπου 40% από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς η Τεχεράνη επέβαλε το ουσιαστικό κλείσιμο της στενής πλωτής οδού μέσω της οποίας ρέει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας.